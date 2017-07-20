‘Ebat’ değişikliği 3 milyonu bulacak

FORGES Belediye Başkanı Romain Senoble tarafından sosyal medyada paylaştığı ‘çerçeve’ mesajında, “Şimdiye kadar cumhurbaşkanlarının resmi portrelerinin 50x65 boyutlarında olduğunu, Macron’un ise bu boyutları 50x70 olarak değiştirdiğini” belirterek, yerel yönetimlere tasarruf çağrısı yapan cumhurbaşkanının, küçük bir değişiklikle 36 bin belediyeye toplamda 2 milyon 772 bin euroluk fatura çıkaracağını iddia etti.

YEREL YÖNETİMLERE PAHALIYA MAL OLACAK

Montereau-Fault-Yonne Belediye Başkanı James Cheron ise normalde 22.5 euroya mal olan resmi portrenin çerçeve ile 77 euro bedelle satılacağını, bunun ‘tasarruf çağrısı yapan’ Macron tarafından yapılan önemsiz bir değişiklik nedeniyle yerel yönetimlere pahalıya mal olacağı iddiasında bulundu. Çok sayıda gazete, söz konusu haberi, “Macron 36 bin belediyeyi yeni çerçeve almaya mecbur etti” başlığıyla okuyucusuna duyurdu. Fransız basını, ekonomik tedbirler kapsamında yerel yönetimlerden 13 milyar euro tasarruf talep eden Macron’un küçük bir değişiklik nedeniyle belediyeleri israfa sürüklediğini savundu.

13 MİLYAR KESİNTİYE GİDİLECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Fransa’da siyasi gelenek olan cumhurbaşkanının portresinin resmi kurumlara asılması uygulaması ‘yasal çerçevesi belirtilmemiş bir zorunluluk’ olarak görülüyor ve geniş şekilde uygulanıyor. Cumhurbaşkanı Macron, pazartesi günü yerel yönetimler konferansında yaptığı konuşmada, ekonomik tedbirler tasarruf politikası çerçevesinde yerel yönetimlerin bütçelerinden 2017-2020 döneminde 13 milyar euro kesintiye gidileceğini belirtmişti.