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22 Mart Günlük Burç Yorumu

Durakta bekleyen kadına uçan tekme, pahalıya patladı

İspanya'nın Barcelona şehrinde durakta bekleyen kadına şaka amaçlı olarak arkadan koşarak uçan tekme atan adam, videonun sosyal medyada yayılması üzerine karakola giderek teslim oldu

Durakta bekleyen kadına uçan tekme, pahalıya patladı

İspanya'nın Barcelona şehrinde durakta bekleyen kadına şaka amaçlı olarak arkadan koşarak uçan tekme atan adam, videonun sosyal medyada yayılması üzerine karakola giderek teslim oldu

22 Mart 2018 Perşembe 11:38
Durakta bekleyen kadına uçan tekme, pahalıya patladı
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BARCELONA'DA durakta bekleyen kadına uçan tekme atan adamın videosu büyük tepki çekti. Mario Garcia Montealegre isimli adamın şaka amaçlı yaptığını söylediği hareketi yüzünden 60 bin euro (290 bin TL) para cezasına çaptırıldı.

KENDİ SALDIRDI, ARKADAŞI FİLME ÇEKTİ

Mario Garcia Montealegre, Barselona'nın Diagonal Mar bölgesinde bir arkadaşıyla yolun kenarında duran kurbanına yaklaşırken arkadaşı tarafından filme çekildi. Görüntülerde, 24 yaşındaki Montealegre'nin, 48 yaşındaki kadına koşmadan önce parmaklarıyla geri saydığı ve bir tekme fırlattığı görülüyor.

TESLİM OLDU

Katalan polisi, Şubat 2015'te gerçekleşen saldırının görüntülerini yayınlayarak, "Masum insanlara saldırmanın iyi olduğunu düşünen bu kişiyi yakalamamıza yardım edin" dedi. Video sosyal medyada yayıldıktan sonra Montealegre karakola giderek teslim oldu.

60 BİN EURO TAZMİNAT ÖDEDİ

Savcının aslında 45 bin euro tazminat istediği ancak adamın iyi niyet göstergesi olarak 60 bin euro ödediği açıklandı.

Kadının saldırı sonrası bir ayak bileğinin burkulduğu ve sol dizi ile el bileğinden hafifçe yaralandığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
İspanyaBarcelonaMario Garcia MontealegreUçan Tekme
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