'Dur' ihtarına uymayan gemi kaptanı öldürüldü

SOMALİ'NİN yarı özerk bölgesi Puntland 'da, sahil güvenlik güçlerinin dur ihtarı na uymayan İran bandıralı bir gemininin kaptanının açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Bosaso Limanı güvenlik güçleri komutanı Muhammed Abdi Haşi, basına yaptığı açıklamada, sahil güvenlik güçlerinin, Ras Hafun sahilinde kaçak avcılık yaptığı tespit edilen İran bandıralı gemiye operasyon düzenlediğini belirtti. Haşi, gemi kaptanının açılan ateş sonucu öldüğünü, 8 kişilik mürettebatın gözaltına alındığını ve gemiye el konulduğunu kaydetti.

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