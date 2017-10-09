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'Dur' ihtarına uymayan gemi kaptanı öldürüldü

Puntland'da, sahil güvenlik güçlerinin dur ihtarına uymayan İran bandıralı bir geminin kaptanı açılan ateş sonucu hayatını kaybetti

'Dur' ihtarına uymayan gemi kaptanı öldürüldü

Puntland'da, sahil güvenlik güçlerinin dur ihtarına uymayan İran bandıralı bir geminin kaptanı açılan ateş sonucu hayatını kaybetti

09 Ekim 2017 Pazartesi 07:48
'Dur' ihtarına uymayan gemi kaptanı öldürüldü
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SOMALİ'NİN yarı özerk bölgesi Puntland'da, sahil  güvenlik güçlerinin dur ihtarına uymayan İran bandıralı bir gemininin kaptanının  açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. 
 
Bosaso Limanı güvenlik güçleri komutanı Muhammed Abdi Haşi, basına  yaptığı açıklamada, sahil güvenlik güçlerinin, Ras Hafun sahilinde kaçak avcılık  yaptığı tespit edilen İran bandıralı gemiye operasyon düzenlediğini belirtti.
 
Haşi, gemi kaptanının açılan ateş sonucu öldüğünü, 8 kişilik  mürettebatın gözaltına alındığını ve gemiye el konulduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
PuntlandDur Ihtarı
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