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Günlük Burç Yorumu - 12 Nisan 2018 Perşembe
12 Nisan Günlük Burç Yorumu

Dünyayı sarsan Suriye gerilimine İtalya da katıldı: Önce barış için çalışmalıyız

İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin Duma'da 78 sivili öldürdüğü kimyasal silah saldırısının ardından gündeme gelen muhtemel askeri müdahaleye ilişkin, "Suçlara karşılık vermenin ötesinde, önce barış için çalışmalıyız." dedi.

Dünyayı sarsan Suriye gerilimine İtalya da katıldı: Önce barış için çalışmalıyız

İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin Duma'da 78 sivili öldürdüğü kimyasal silah saldırısının ardından gündeme gelen muhtemel askeri müdahaleye ilişkin, "Suçlara karşılık vermenin ötesinde, önce barış için çalışmalıyız." dedi.

12 Nisan 2018 Perşembe 09:19
Dünyayı sarsan Suriye gerilimine İtalya da katıldı: Önce barış için çalışmalıyız
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İTALYAN ANSA ajansının haberine göre Başbakan Gentiloni, rejimin  Duma'daki kimyasal silah kullanımının "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Gentiloni, "Suçlara karşılık vermenin ötesinde, önce barış için  çalışmalıyız." ifadesini kullandı.

Ajansın bir diğer haberine göre ise hükümet kaynakları, "Yürürlükte  olan uluslararası ve ikili anlaşmalarımız temelinde, İtalya müttefiklerinin  güvenlik ve korumalarını garanti etmek adına her zaman çalışmalarına destek  vermiştir ancak İtalya, süregelen herhangi bir aktiviteye direkt olarak dahil  değildir." açıklamasında bulundu.

"KİMYASAL SİLAH KULLANIMI SAVAŞ SUÇUDUR"

İtalya Dışişleri Bakanlığı da ülkenin Suriye ile ilgili son gelişmeler  konusundaki tutumuna ilişkin internet sitesinde Bakanlık Müsteşarı Vincenzo  Amendola'nın açıklamasını yayımladı.

Açıklamaya göre Amendola, "(Aşırı sağcı Lig partisinin lideri) Matteo  Salvini gibi, İtalya'dan Batının Suriye'ye askeri müdahalesine karşı bir duruş  soranlara, İtalya'nın her zaman her türlü kimyasal silah kullanımını en sert  şekilde kınadığını hatırlatırım. Kimyasal silah kullanımı bir savaş suçu ve  uluslararası hukukun çok ciddi şekilde ihlalidir." değerlendirmesini yaptı.

İtalyan hükümetinin, ülkenin "geleneksel müttefikleri" ABD, Fransa ve  İngiltere'nin yanında yer aldığını belirten Amendola, Salvini aksini düşünüyorsa  bunu açıkça söylemesi gerektiğini kaydetti.

İtalya'nın gerçeklerin bir an önce ve bağımsız bir soruşturmayla  tespit edilmesi gerektiğini vurguladığını aktaran Amendola, buna karşın Rusya'nın  vetosunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) soruşturmanın açılmasını  önlediğini hatırlattı.

Amendola, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) ve BM'nin  geçmişte, Beşşar Esed rejiminin farklı olaylarda sivil Suriye halkına yönelik  kimyasal silah kullandığını zaten saptadığına dikkati çekti.

Suriye rejiminin, başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesinde muhaliflerin  kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere 7 Nisan'da  düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil hayatını kaybetmişti.

Associated Press'te çıkan bir haberde ABD, Fransa ve İngiltere  liderlerinin Suriye'de askeri tercihler üzerine müzakerelerde bulunduğu bilgisi  verilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye ile ilgili sosyal medya paylaşımında,  Rusya'ya "hazır ol" mesajları vererek "Füzeler geliyor. Kendi halkını öldüren ve  bundan zevk alan gaz katili hayvanla ortak olmayacaktınız." ifadesini  kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İtalya BaşbakanıPaolo Gentiloni
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