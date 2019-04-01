Dünyayı sarsan suikastta şok gelişme

Kuzey Kore liderinin öldürüldüğü davada Vietnamlı Doan Thi Huong'a cinayet suçlaması düştü, şüpheli kadın 'tehlikeli silahla yaralamaya sebebiyet'ten yargılanacak

Dünyayı sarsan suikastta şok gelişme
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KUZEY Kore lideri Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim  Jong-nam'ın 2017'de Malezya'da suikast sonucu öldürülmesinden yargılanan  Vietnamlı sanık Doan Thi Huong'un, soruşturma savcılarının kendisine yönelttiği  yeni suçlamayla bugün tahliye edilebileceği bildirildi. 
Malezya'daki Shah Alam mahkemesinde gerçekleşen duruşmanın ardından  basına konuşan Doan Thi Huong'un avukatlarından Salim Beşir, savcıların sanığa  "cinayet" yerine, daha hafif suç kapsamına giren "tehlikeli silahla yaralamaya  sebebiyet" suçlaması yönelttiğini, sanığın da hakkındaki yeni suçlamayı kabul  ettiğini açıkladı.
 
Beşir, söz konusu suçlamayı kabulünün ardından sanığın gün içinde  tahliye edilebileceğini belirtti.
 
Basına konuşan Doan Thi Huong ise kendisine yönelik yeni suçlama  kararından memnun olduğunu ifade etti.
 
14 Mart'ta yapılan duruşmada mahkeme, Vietnamlı sanık hakkındaki  cinayet suçlamasının düşürülmesi talebini reddetmişti.
 
Suikast soruşturmasının savcıları, mahkemenin 11 Mart'ta görülen  duruşmasında sanıklardan Endonezya uyruklu Siti Ayşe hakkındaki cinayet  suçlamasını geri çekmek istediklerini belirtmiş ve savcıların beyanı üzerine  hakim, Siti Ayşe'nin tahliyesine karar vermişti.
 
Kim Jong-nam suikastı
 
Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam, 13  Şubat 2017'de Kuala Lumpur'daki havalimanında uğradığı saldırıda hayatını  kaybetmişti. Suikastta VX sinir gazı kullanıldığı iddia edilmişti.
 
Olayın ardından havalimanı güvenlik kameralarının kaydettiği  görüntülerden yola çıkılarak Endonezyalı Ayşe ve Vietnamlı Huong gözaltına  alınmıştı.
 
Ayşe, savunmasında "kamera şakası" karşılığında kendisine 90 dolar  ödeme yapıldığını ileri sürmüş, Japon veya Koreli olduğunu düşündüğü kişilerin,  kendisinden bebek yağına benzer maddeyle televizyon programı için şaka yapmasını  istediğini söylemişti.
 
Kim suikastıyla bağlantısı olduğundan şüphelenilen 4 Kuzey Koreli  Malezya'dan kaçmıştı.
 

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