Dünyayı sarsan iddia! Trump öldü mü? Beyaz Saray'da acil toplantı...

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, tüm planlarını iptal ederek Beyaz Saray'a dönmesi sosyal medyayı karıştırdı.

DONALD TRUMP ÖLDÜ MÜ

Sosyal medyaya düşen bir fotoğraf ise bu iddiaları doğrulan nitelikte oldu. Fotoğrafta Trump bir silahla vurulmuş olarak cansız bir şekilde yattığı görülüyor. Silahın da görüldüğü fotoğraf dünyada büyük çalkantı oluşturdu. Pence'nin Beyaz Saray'a dönüşü basında 'Acil durum' olarak yer bulurken, sosyal medyada ABD Başkanı Donald Trump'ın öldüğü ya da öldürüldüğü iddialarıyla çalkalandı.Bazı sosyal medya platformlarında Trump'ın suikaste uğradığına dair paylaşımlar yapılırken Beyaz Saray'dan iddialara cevap gelmedi.Pence'nin dönüşüne ilişkin yapılan açıklamada ise "Başkan Yardımcısının Washington'da kalmasını gerektiren bir durum ortaya çıktı. Acil bir durum yok" ifadelerine yer verildi.

"KONU BAŞKAN'IN SAĞLIĞI DEĞİL"

Öte yandan Amerikan medyasına açıklama yapan üst düzey bir yetkilinin, "Konu Başkan'ın sağlık durumuyla ilgili değil. Ulusal güvenlikle ilgili de değil" dediği aktarıldı.

BİLGİ KİRLİLİĞİ ÇOK FAZLA

Öte yandan internette bulunan bir başka fotoğrafta da Trump'ın aynı şekilde fakat kansız bir görüntüsü yer alıyor. Bu fotoğrafta ise altyazı olarak 'kalp krizi geçirdiği' belirtiliyor. İnternette çok fazla bilgi kirliliğinin yaşandığı şu saatlerde Trump'ın hala bir açıklama yapmaması iddiaları güçlendiriyor.

Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2019, 00:43