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Dünyayı karşısına aldı, oyunu kullandı! Kaderleri bugün belli olacak

Kuzey Irak'ta Barzani'nin düzenlediği bağımsızlık referandumunda seçmenler sandığa gitmeye başladı. Barzani de sabahın ilk saatlerinde sandığa gidip oyunu kullandı

Dünyayı karşısına aldı, oyunu kullandı! Kaderleri bugün belli olacak

Kuzey Irak'ta Barzani'nin düzenlediği bağımsızlık referandumunda seçmenler sandığa gitmeye başladı. Barzani de sabahın ilk saatlerinde sandığa gidip oyunu kullandı

25 Eylül 2017 Pazartesi 11:06
Dünyayı karşısına aldı, oyunu kullandı! Kaderleri bugün belli olacak
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DÜNYAYI karşısına alan Kuzey  Irak yönetimi, bugün bağımsızlık referandumuna gidiyor. Referandumdan ilk fotoğraflar da gelmeye başladı. Fotoğraflarda vatandaşların oy kullandığı görülüyor.  Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı  Mesud Barzani de oyunu kullandı.

KURBAN KESEN DE VAR

İşte referandumdan dakika dakika gelişmeler:

10.05: Kuzey  Irak'taki referandumda ilk iki saat geride kaldı, sokaklardaki güvenlik önlemleri dikkat çekiyor. Her oy verme merkezinin önünde silahlı polis veya askerler duruyor.

09.25: Çok sayıda seçmen  Erbil'de bulunan Barzani Namır Okulu'nda oyunu kullandı. Okul çevresinde güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü. Oy vermeye gelen bir kişi de kurban kesti.

SONUÇLAR 72 SAATTE AÇIKLANACAK

09.11:  Mesut Barzani'den sonra oğlu Güvenlik Konseyi Müsteşarı Mesrur Barzani de aynı sandığa gelerek oy kullandı. Barzani ve oğlu gazetecilere herhangi bir açıklama yapmadan seçim merkezinden ayrıldı.
09.00: Referandum sonuçlarının 72 saatte açıklanmasının beklendiğini aktaran  Reuters haber ajansı, 5.2 milyon seçmenin bulunduğu bölgede oy pusulalarında dört ayrı dilin yer aldığını bildiriyor: Kürtçe, Türkçe, Arapça ve Süryanice.

TABELALARDA 4 DİL VAR

08.50 : Başta  Irak,  Türkiye ve  İran olmak üzere  ABD,  İngiltere,  Fransa,  Almanya,  Rusya gibi birçok ülke tarafından karşı çıkılan referandumda, Barzani'nin yayın organı Rudaw dünya tarafından destek gördüklerini ileri sürüyor ancak haberde iki kişiye yer veriliyor.  ABD'nin  Hırvatistan eski büyükelçisi Peter Galbraith,  ABD'nin eski  Birleşmiş Milletler ( BM) Büyükelçisi John Bolton.
08.40: Caddelerdeki birçok yol tabelasında dört dilin olduğu (Arapça, Kürtçe, Türkçe ve Süryanice)  Kerkük merkezinden de ilk fotoğraflar geçiliyor. Referandumun en kritik kentinde Türkmenler ve Araplar sandık kurulmasına tepkili. BBC, yüzlerce Türkmen ailenin çatışma endişesiyle geçici olarak  Bağdat'a gittiğini,  Kerkük'te kalanların ise toplu halde aynı evde yaşadığını aktarıyor. Birçok evde erzak ve yiyecek stoku yapıldı. BBC'ye konuşan  Irak Türkmen Cephesi'nin lideri Erşad Salihi, "Eğer bir kişi Türkçe, Kürtçe ve Arapça'yı aynı anda bilmiyorsa gerçek bir Kerküklü değildir' denir" diyor, bir iç savaş uyarısı yapıyor.

BARZANİ OYUNU KULLANDI

08.35:  Irak Kürt bölgesel Yönetimi Başkanı  Mesud Barzani, sandık başına giderek oyunu kullandı.
İLK FOTOĞRAFLAR GELDİ

08.25: Yerel saatle sabah 8'de açılan sandıklar akşam 6'da kapanacak.

07.50: Uluslararası haber ajansları,  Erbil'den ilk referandum fotoğraflarını geçiyor. Sandığa gidenlerin parmaklarının boyandığı dikkat çekiyor.
TÜRKMEN KENTLERİNDE DE SANDIK KURULDU

07.40: Sandık kurulan yerler arasında  Kerkük, Tuzhurmatu gibi Türkmenlerin yoğun yaşadığı kentler ile  Musul'un Mahmur ve Şengal gibi ilçeleri de var. 7 bini IKBY içinde, 5 bini de tartışmalı bölgelerde olmak üzere 12 bin noktada kurulan sandıklarda oy kullanma işlemi başladı.
07.30:  Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY) lideri  Mesut Barzani, dün kameralar karşısına geçti ve uyarılara kulak asmayarak referanduma gidileceğini ilan etti. Barzani'nin yayın organı Rudaw, 5 milyon seçmenin bulunduğunu bildiriyor. Talabani ve diğer muhalif Kürt hareketlerin daha etkin olduğu  Süleymaniye, 1 milyon 280 bin seçmenle en kalabalık kent. Bölgenin başkenti  Erbil'de 1 milyon 200 bin, fırtınanın koptuğu  Kerkük'te ise 750 bin civarında seçmen bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey IrakBarzani
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