Dünyayı hayrete düşüren olay! Tam 4 kez düşük yaptı, sonrasında ise....

DAHA önce dört defa düşük yapan Allyson son olarak tüp bebek yöntemi ile hamile kaldı ve hiç beklemediği bir olay ile karşılaştı.

Allyson dört kez düşük yapmıştı. Yine de vazgeçmedi. Çocuk sahibi olmayı her şeyden çok istiyordu. Son olarak tüp bebek yöntemini denediler. Allyson hamile olduğunu öğrenince bir an sevindi ancak yine de içinde şüpheler vardı. Kendisini bu fikre alıştırmaktan korktu. Rutin kontroller için eşiyle beraber doktora gittiklerinde hayatlarının en büyük sürpriziyle karşılaştılar.

Ultrasonda bir değil, iki değil, üç değil tam dört bebek görüldü.

Allyson, US Magazine’e “Dört bebeğim olacağını öğrenince sevinçten ağlamaya başladım. Tek isteğim bir an önce anne olmaktı” dedi.

Allyson şimdi ise çocuklarının sağlık durumunu ilişkin açtığı Facebook sayfasında insanlara günlük bilgiler veriyor.