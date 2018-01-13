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Dünyayı ayağa kaldıran "B.k çukuru" sözü istifa getirdi

ABD'nin Panama Büyükelçisi John Feeley, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Latin Amerika ve Afrika ülkelerine yönelik politikasını protesto etmek amacıyla istifa etti

Dünyayı ayağa kaldıran "B.k çukuru" sözü istifa getirdi

ABD'nin Panama Büyükelçisi John Feeley, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Latin Amerika ve Afrika ülkelerine yönelik politikasını protesto etmek amacıyla istifa etti

13 Ocak 2018 Cumartesi 10:17
Dünyayı ayağa kaldıran "B.k çukuru" sözü istifa getirdi
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ABD'NİN Panama Büyükelçisi John Feeley, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Latin Amerika ülkelerine yönelik politikasını protesto etmek amacıyla istifa etti. Büyükelçi Feeley, Trump'n son politikalarına itiraz ederek, artık yönetimine hizmet edemeyeceğini söyledi. Feeley tarafından yazılan mektupta konuya ilişkin, "Bazı politikalara katılmıyor olsam bile, Başkana ve yönetimine, apolitik bir üslup içinde bağlılıkla hizmet edeceğine dair bir yemin ettim" dedi. Dışişleri Bakanlığı yetkililerine göre elçi, 9 Mart'a kadar hizmet vermeye devam edecek.

"B.K ÇUKURU" SÖZÜ İSTİFA GETİRDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'da önceki gün yapılan bir toplantıda bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerle ilgili, "Neden bu b.k çukuru ülkelerden insanların buraya gelmesini isteyelim" şeklinde sözler sarf ettiğinin basına sızması üzerine başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere pek çok ülkeden sert tepki geldi. ABD'nin Panama Büyükelçisi John Feeley ise bunun üzerine istifa etti.

NORVEÇ'İ ÖVMÜŞ

Cumhuriyetçi Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham ve Demokrat Illinois Senatörü Dick Durbin'in katıldığı o toplantıda Trump "Norveç'ten daha fazla göçmen almalıyız" demiş. ABD Başkanı, 'Green Card' (Yeşil Kart) çekilişinin kaldırılması ve göçmen zincirinin sona erdirilmesi gibi konuları yeniden gündeme taşımış. Beyaz Saray'dan o toplantıda söz konusu hakaret içerikli ifadenin kullanıldığını yalanlayan bir açıklama gelmedi. Ancak Trump'ın sarf ettiği söylenen sözlere dünyadan sert tepki geldi. Tepkilerin artması üzerine ABD Başkanı Trump, Twitter'dan açıklamalar yaptı. "Kullandığım dil sertti ama bu söylenilenler değildi" diye yazan Trump, "Haiti'nin çok yoksul ve sorunlu bir ülke olduğu dışında Haitililer hakkında aşağılayıcı bir şey söylemedim. Onları dışarı atın demedim. Demokratlar uydurdu. Haitililerle harika bir ilişkim var" ifadelerini kullandı.

BM: İFADE IRKÇI

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Rupert Colville, Afrika ve diğer ülkeleri nitelemek için kullanılan bu sözlerin potansiyel olarak pek çok insanın hayatına zarar verebileceğini söyledi. Colville, "Doğrulandığı takdirde bu yorumlar şok edici ve utanç verici. Üzgünüm ama ırkçılık dışında başka bir sözcük yok" ifadelerini kullandı.

AFRİKA ÖFKELİ

Afrika Birliği Sözcüsü Ebba Kalondo, "ABD'ye köle olarak kaç Afrikalı'nın geldiğine dair tarihi realite göz önünde bulundurulduğunda, bu ifade, makul tüm tutum ve pratikler karşısında uçar gider" dedi. Afrika Birliği, "Kızgınlık, hayal kırıklığı ve öfke" duyduklarını belirtirken, bu sözün geri alınmasını ve özür dilenmesi talep etti. Bostvana hükümeti, Trump'ın sözlerini ayıp ve ırkçı olarak niteleyerek, Amerikan elçisinin çağrıldığını duyurdu.

FRANSA'DAN MESAJ

Fransa hükümet sözcüsü Benjamin Grivaux, "Bazen kötü hava olaylarından zarar gören, ağır yoksulluk çeken ülkelerden söz ederken doğru bir dili kullanmalıyız" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
AfrikaAmerika Birleşik DevletleriDonald TrumpDünya
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