Dünyaya kan kusturan örgütten flaş açıklama

SITE adlı internet sitesinde yer alan ve Boko Haram'ın lideri Ebu Bekir Şekau'ya ait olduğu öne sürülen videoda, Şekau'nun IŞİD lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'ye biat ettiklerini belirterek şunları söylediği öne sürüldü:

"Halifeye biat ediyoruz. Ona zorlukta ve kolaylıkta kulak verecek ve itaat edeceğiz. Ümmetin şahit olduğu ihtilafların, hilafetten başka ilacı yok. Tüm Müslümanları bize katılmaya çağırıyoruz."