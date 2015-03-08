Dünyaya kan kusturan örgütten flaş açıklama

SITE adlı internet sitesinde yer alan ve Boko Haram'ın lideri Ebu Bekir Şekau'ya ait olduğu öne sürülen videoda, Şekau'nun IŞİD lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'ye biat ettiklerini belirterek şunları söylediği öne sürüldü:
"Halifeye biat ediyoruz. Ona zorlukta ve kolaylıkta kulak verecek ve itaat edeceğiz. Ümmetin şahit olduğu ihtilafların, hilafetten başka ilacı yok. Tüm Müslümanları bize katılmaya çağırıyoruz."
Adı yerel dilde "Batılı tarzda eğitim yasaktır" anlamına gelen Boko Haram'ın, 2009'da lideri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından başlattığı ve yeni lideri Ebu Bekir Şekau ile birlikte sürdürdüğü kitlesel şiddet eylemlerinde şimdiye kadar 13 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.
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Son Güncelleme: 08.03.2015 08:50