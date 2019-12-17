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Dünyanın takip ettiği forumda devlere ayar verdi: Sadece gülüyorlar

Cenevre'de Küresel Mülteci Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'nin yeniden imarı için destek verin dediğimiz zaman dünyanın devleri, parası en çok olanlar bize sadece gülücük atıyor" dedi.

DÜNYA 17.12.2019, 14:20
Dünyanın takip ettiği forumda devlere ayar verdi: Sadece gülüyorlar
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cenevre'de Küresel Mülteci Forumu'nda açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin, milyonlarca sığınmacıya kapılarını açtığını hatırlatan Erdoğan, "Sığınmacılar için bütçemizden harcadığımız rakam 40 milyar doları aştı. Dışarıdan gelen yardım ise son derece sınırlı. AB'den 450 milyon Euro geldi geliyor diyorlar ancak henüz gelmiş değil. Suriye'nin yeniden imarı için destek verin dediğimiz zaman dünyanın devleri bize sadece gülücük atıyor" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Bugün dünya üzerinde 260 milyona yakın göçmen bulunuyor. İnsanlar sadece daha iyi bir iş, iyi bir ülke değil, çocukları için iyi bir gelecek için de göçe zorlanıyor. Bugün mülteci sorunu diye genelleştirdiğimiz meselenin arka planında büyük bir dram acı bir hikaye vardır. Sahile vuran çocuk cesetleri bu sorunun artık daha fazla görmezden gelinemeyeceğini göstermiştir. BM verilerine göre dünyada en fazla sığınmacıya Türkiye ev sahipliği yapıyor. Şu anda 3,7 milyonu Suriyeli olmak üzere 5 milyona yakın yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapıyoruz. Bugünkü toplantımızın mülteci ve göç krizinin insani bakış açısıyla yeniden ele alınmasına vesile olmasını diliyorum.

"HİÇBİR ÜZÜCÜ OLAY YAŞANMADI"

Ülkemize sığınan hiçbir mülteciyi geri göndermedik. Biz ırk, din, etnik köken ayrımı yapmadan herkese kucak açtık. Ülkemizde birkaç münferit hadise dışında mültecileri ötekileştirecek hiçbir üzücü olay yaşanmadı. Suriyeli kardeşlerimizin kendi kendilerine yeter konuma gelebilmeleri için gereken her türlü çabayı gösteriyoruz.Eğitim çağındaki 1 milyon Suriyeli çocuğun 685 bini okul imkanına sahip. Okullaşma oranı yüzde 30'dan 63'e çıktı. Suriyelilere yönelik entegrasyon faaliyetlerimiz her alanda devam ediyor. Son 8 yılda ülkemizde 516 bin civarında Suriyeli bebek dünyaya geldi. Her türlü sağlık hizmetine ulaşmalarını temin ettik. Suriyelilerin çalışma izni almalarının yasal zeminini hazırladık. İstihdam edilmelerini teşvik ettik.

"SEVİYENİN ÇOK UZAĞINDA OLDUĞUMUZU GÖRÜYORUZ"

Dışarıdan gelen yardım ise son derece sınırlıdır. Avrupa Birliği'nden 450 milyon avro geldi-geliyor diyorlar ama henüz gelmiş değil. Mülteciler için şu ana kadar harcadığımız bütçe 40 milyar doları aşmıştır.AB'nin 3 milyar + 3 milyar euroluk sözü ancak 2 milyar euroya ulaştı. Sorunu küresel sahiplenme konusunda hala arzu edilen seviyenin çok uzağında olduğumuzu görüyorum.

"İNSANLARIN AKDENİZ'İN SULARINA ATTILAR"

Mültecilerin yurtlarına dönüş hakkı tartışma götürmez. Suriye'de geri dönüşün tesisi terörle mücadele kadar önemli. Türkiye'nin 9 yıldır tek başına taşıdığı sorumluluğu diğer ülkelerin de paylaşmasın zorunludur. Destek verin dediğimizde dünyanın devleri, parası en çok olanlar sadece gülücük atıyor. Mültecilerin botlarını şişleyerek batırdılar, insanları Akdeniz'in sularına attılar.

ARAKAN VE MYANMAR VURGUSU

Arakan ve Myanmar'da yaşananları bir kenara koymak mümkün değil. Vicdanları yaralayan bu sorunun sürdürülebilir şekilde çözülmesi ancak küresel düzeyde atılacak adımlara bağlıdır. Petrol kuyularını korumak için harcanan çaba, varil bombalarından kaçan çocuklar için harcanmadı. Petrol kuyularında bulunan petrolü gelin beraber çıkaralım. Suriyeliler için harcayalım diyorum yanaşmıyorlar.Ülkemizin güvenli hala getirdiği bölgelere şu ana kadar 371 bin Suriyeli gönüllü olarak geri döndü. Projemizle bu sayı 1 milyona çıkabilir."

#Cenevre #Küresel Mülteci Forumu #Cumhurbaşkanı Erdoğan
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