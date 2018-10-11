Dünyanın merakla beklediği an hüsranla sonuçlandı!

RUS kozmonot Aleksey Ovçinin ve NASA astronotu Nick Hague'u Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıyacak Soyuz roketi, Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden 11:40'ta fırlatıldıktan sonra bir arıza meydana geldi. Arızanın taşıyıcı bölümünde meydana geldiği ve roketin üsse acil iniş yapacağı aktarıldı. Rusya Devlet Televizyonu, Hague ve Ovçinin'in paraşütle atlamayı başardıklarını duyurdu.

KURTARMA EKİBİ GÖNDERİLDİ

Arızanın ardından, Rusya Merkezi Askeri Birimi'nden 4 adet Mi-8 helikopter uzay aracı mürettebatını bulmak için harekete geçti. Helikopterlerde kurtarma ekipleri ve sağlık görevlileri bulunuyor. Kurtarma ekiplerinin, astronot ve kozmonot ulaştığı, Hague ve Ovçinin'in hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildiriliyor. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) ise sorunun roketin motorundan kaynaklandığını açıkladı.

PESKOV: KOZMONOTLAR HAYATTA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov olayla ilgili bir açıklama yaparak "Tanrıya şükür, kozmonotlar hayatta. Araçtaki güvenlik sistemi ve ekip gerektiği şekilde çalıştı" dedi.

Rusya Merkezi Askeri Birimi'nden gelen açıklamada ise mürettebatın iniş yaptığı kapsülün Kazakistan'ın Jezkazgan kentinin 25 kilometre uzağında bulunduğu belirtildi. An-26 uçağı ile bölgeye giden askeri paraşütçüler de iniş yaptı. Acil Durumlar Bakanlığı'ndan görevliler de olay yerine ulaşırken, Soyuz mürettebatının sağlık desteğine ihtiyaç duymadığı aktarıldı.

Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2018, 17:25