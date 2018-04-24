Dünyanın ilk penis ve testis torbası nakli

ABD'de de 2016'dan bu yana penis nakli ameliyatlarının yapıldığı biliniyor.

Amerikan askeri, Johns Hopkins Üniversitesi tarafından yayımlanan açıklamasında, "Uyandığımda, sonunda kendimi normal biri gibi hissettim. Şimdi iyiyim" ifadelerini kullandı.

'Kendimi normal biri gibi hissettim'

Adının açıklanmasını istemeyen askerin bu hafta hastaneden taburcu edilmesi bekleniyor.

Ameliyatta, ölmüş bir donörden alınan penis, testis torbası ve kısmi karın duvarı kullanıldı.

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