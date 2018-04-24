Dünyanın ilk penis ve testis torbası nakli

MARYLAND eyaletinin Baltimore kentindeki Johns Hopkins Üniversitesi'nin hastanesinde, Afganistan'da bir bombaya basarak yaralanan Amerikan askerine nakil yapıldı.
Ameliyatta, ölmüş bir donörden alınan penis, testis torbası ve kısmi karın duvarı kullanıldı.
Doktorlar askerin cinsel yaşamının normale dönmesinin önünde engel olmadığını söylüyor.
Ameliyatın 26 Mart'ta yapıldığı, askerin 6 ila 12 hafta arasında bir sürede tamamen iyileşeceği açıklandı.
Adının açıklanmasını istemeyen askerin bu hafta hastaneden taburcu edilmesi bekleniyor.
'Kendimi normal biri gibi hissettim'
Amerikan askeri, Johns Hopkins Üniversitesi tarafından yayımlanan açıklamasında, "Uyandığımda, sonunda kendimi normal biri gibi hissettim. Şimdi iyiyim" ifadelerini kullandı.
Dünyanın ilk penis nakli ameliyatı 2014'te Güney Afrika'da yapılmıştı.
ABD'de de 2016'dan bu yana penis nakli ameliyatlarının yapıldığı biliniyor.
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