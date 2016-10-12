Dünyanın gözü Lozan'da

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya, ABD, Suudi Arabistan ve Türkiye’nin Suriye krizini görüşmek üzere İsviçre’nin Lozan kentinde bir araya geleceğini duyurdu

RUSYA Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’nin Suriye krizini ele almak için Cumartesi günü Lozan’da bir araya geleceğini duyurdu. Suriye için atılması gereken adımların görüşüleceği aktarılan açıklamada, görüşmede Suudi Arabistan ve Türkiye’den de temsilcilerin yer alacağı bildirildi.