Dünyanın gözü Lozan'da

12 Ekim 2016 Çarşamba 19:54
RUSYA Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’nin Suriye krizini ele almak için Cumartesi günü Lozan’da bir araya geleceğini duyurdu. Suriye için atılması gereken adımların görüşüleceği aktarılan açıklamada, görüşmede Suudi Arabistan ve Türkiye’den de temsilcilerin yer alacağı bildirildi.
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