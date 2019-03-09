Dünyanın en yaşlısı yine Japonya'dan

Japonya'da 116 yaşında bir kadın, Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en yaşlı kişisi seçildi.

Dünyanın en yaşlısı yine Japonya'dan
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JAPONYA'nın güneybatısında Fukuoka'da huzur evinde yaşayan Kane Tanaka'ya, Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en yaşlı kişisi unvanı, ailesi ve belediye başkanının katıldığı törenle verildi. Masa oyunu Othello'yu ve matematiği seven 116 yaşındaki Tanaka'nın sabahları genellikle 06.00'da uyandığı belirtildi. Sekiz çocuğun yedincisi olan Tanaka, 2 Ocak 1903'te dünyaya geldi. 1922'de Hideo Tanaka ile evlenen Kane Tanaka'nın dört çocuğu oldu, çift bir çocuğu da evlat edindi. Tanaka'dan önce dünyanın en yaşlı kişisi, geçen temmuzda 117 yaşında hayatını kaybeden Japon kadın Chiyo Miyako olmuştu. Guinness Dünya Rekorlarına göre, dünyanın en uzun süre hayatta kalan kişisi, 122 yaşına kadar yaşayan Fransız kadın Jeanne Louise Calment.

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