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Dünyanın en yaşlı insanı talihsiz şekilde yaşama veda etti

Dünyanın en yaşlı insanı olarak bilinen Şilli Celino Villanueva Jaramillo, 121 yaşında hayatını kaybetti

Dünyanın en yaşlı insanı talihsiz şekilde yaşama veda etti

Dünyanın en yaşlı insanı olarak bilinen Şilli Celino Villanueva Jaramillo, 121 yaşında hayatını kaybetti

19 Nisan 2018 Perşembe 11:28
Dünyanın en yaşlı insanı talihsiz şekilde yaşama veda etti
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DÜNYA'NIN en yaşlı insanı unvanlı 121 yaşındaki Celino Villanueva Jaramillo, Şili'nin San José de Mariquina şehrinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

DOĞUM BELGESİ KAYIP

25 Temmuz 1896'da dünyaya gelen Jaramillo, doğum belgesi olmadığı için her ne kadar Guinnes Rekorlar Kitabı'na giremese de "dünyanın en yaşlı insanı" unvanının sahibi olmuştu.

YATAKTAN DÜŞTÜ

Jaramillo geçtiğimiz günlerde yatağından düşerek üç kaburga kemiğini kırdı. Kırılan kemiklerden biriyle akciğeri yırtılan Jaramillo'nun bilinen hiçbir akrabası hayatta değil.

Çiftçilikle uğraşan Celino Villanueva Jaramillo, cuma sabahı San José de Mariquina şehrindeki Mehuín Yerli Mezarlığı'nda defnediecek.

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Anahtar Kelimeler:
DünyaŞilliCelino Villanueva Jaramillo
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