Dünyanın en şişman çocuğuydu! İşte son hali

KOYU Liverpool taraftarı olan çocuk, son iki yıldır 95 kilogramdan daha fazla kilo vererek hem arkadaşları hem de sosyal medyada kullanıcıları tarafından takdir ediliyor. Cipurwasari, Endonezya'da yaşayan Arya kilosundan ötürü arkadaşlarıyla beraber futbol oynayamadığı zaman o kadar çok üzülmüştü ki, manşetlerde yer almıştı.

Aşırı kilolu çocuğun, vücudunu serinletmek için su tankında oynadığı anların görüntüleri İnternete düşmüştü. O zamandan beri gastrik baypas operasyonu geçirdi, sıkı bir diyete başladı ve şimdilerde de düzenli spor yapıyor.

Yaptığı röportajda şu an çok daha sağlıklı bir hayat sürdürdüğünü belirtti:

"Şu an mutluyum. Yürüyebiliyorum, oyun da oynayabiliyorum. Eskisine göre daha çevik olduğumu hissediyorum. Futbol oynamaktan da keyif alıyorum. Arkadaşlarımla 5 km yürüyebiliyorum ve her gün öğleden sonra onlarla futbol oynuyorum. En sevdiğim futbol takımı Liverpool ve en sevdiğim oyuncu da Brezilyalı Roberto Firmino. Onun gibi oynamak istiyorum."

37 yaşındaki Rokayah ve 47 yaşındaki baba Ade Somantri, Arya'nın eskiden günde beş kez yemek yediğini söylediler.