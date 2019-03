Dünyanın en pahalı kokusu Dubai’de tanıtıldı

ARAPÇADA ‘en iyisini hak eden' anlamına gelen Shumukh adını taşıyan koku, Nabeel şirketi tarafından üretildi. The Spirit of Dubai serisinde yer alan kokunun şişesi de elmaslar, inciler, topazlar ve diğer değerli taşlarla, altın ve gümüle süslendi. Koku, Dubai'nin meşhur ticari merkezlerinden biri olan Dubai Mall'da sergileniyor. Erkek ve kadınların kullanabileceği kokusunun üretimi tam 3 yıl aldı. Murano camdan yapılan 3 litrelik şişe, tüm süslerle birlikte toplam 1.97 metre yüksekliğinde. Her yüksekliğe ayarlanabilen uzaktan kumandalı bir mekanizma ile püskürtülen koku, şimdiden iki dünya rekorunu kırmış durumda. Biri, şişenin süsündeki değerli taş sayısına göre, diğeri de en yüksek uzaktan kumandalı sprey rekoru.