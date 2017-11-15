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Dünyanın en pahalı elmasının fiyatı beğenilmedi

The Art of Grisogono ismi verilen ve 404 karatlık işlenmemiş taştan kesilen 163.41 karatlık renksiz elmas kolye İsviçre'de 34 milyon dolara satıldı ve D color gamında dünyanın en pahalısı oldu

Dünyanın en pahalı elmasının fiyatı beğenilmedi

The Art of Grisogono ismi verilen ve 404 karatlık işlenmemiş taştan kesilen 163.41 karatlık renksiz elmas kolye İsviçre'de 34 milyon dolara satıldı ve D color gamında dünyanın en pahalısı oldu

15 Kasım 2017 Çarşamba 14:27
Dünyanın en pahalı elmasının fiyatı beğenilmedi
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163.41 karatlık pürüzsüz D rengi elmas, zümrüt ve elmastan zinciriyle birlikte vergi ve komisyonlar sonrasında 33.8 milyon dolar karşılığında satıldı. 

The Art of Grisogono ismi verilen mücevher bir müzayedede satılan en büyük elmas olmasının yanı sıra kendi türünde tarihin en pahalısı oldu.

Christie's tarafından satılan ürün için müzayede evinin yöneticisi Rahul Kadakia, D renk skalasında için dünya rekoru nitelemesinde bulundu. 

ANGOLA'DA ÇIKARILDI

D sınıfı elmasta renk derecesini belirten göstergelerden biri ve elmasın tamamen renksiz, dolayısıyla çok nadir olduğunu gösteriyor. Elmas, geçen yıl şubat ayında Angola'da keşfedilmiş ve 404 karatlık bir taştan kesilmişti. Uzmanlar söz konusu elmasın dünyanın keşfedilen en büyük 27. işlenmemiş ham elması olduğu belirtiliyor.
İsviçreli de Grisogono tarafından yapılan mücevher için tam 1700 saat harcandı ancak 34 milyon dolara yakın satış bedeli beğenilmedi. Tobias Kormind ismindeki kuyumcu satışın 50 milyon doların üzerinde olması gerektiğini belirtiyor.

Öte yandan Christie's müzayedeyi kimin kazandığını açıklamazken alıcının telefonla açık arttırmaya katıldığını belirtti.

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The Art Of GrisogonoDünyanın En Pahalı Elması
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