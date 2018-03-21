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Günlük Burç Yorumu - 21 Mart 2018 Çarşamba
21 Mart Günlük Burç Yorumu

Dünyanın en pahalı çikolatası görücüye çıktı

Dünyanın en pahalı çikolatası, Portekiz'deki bir çikolata fuarında görücüye çıktı. 'Dünyanın en pahalı çikolatası' olarak Guiness Rekorlar Kitabı'na giren çikolatanın fiyatı ise 9 bin 489 dolar olarak belirlendi.

Dünyanın en pahalı çikolatası görücüye çıktı

Dünyanın en pahalı çikolatası, Portekiz'deki bir çikolata fuarında görücüye çıktı. 'Dünyanın en pahalı çikolatası' olarak Guiness Rekorlar Kitabı'na giren çikolatanın fiyatı ise 9 bin 489 dolar olarak belirlendi.

21 Mart 2018 Çarşamba 14:22
Dünyanın en pahalı çikolatası görücüye çıktı
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DÜNYANIN en pahalı çikolatası, Portekiz'in Lizbon kentinde düzenlenen bir çikolata fuarında görücüye çıktı. Tasarımcı Daniel Gomez tarafından hazırlanan çikolata 'Dünyanın en pahalı çikolatası' olarak Guiness Rekorlar Kitabı'na girdi. Çikolatanın fiyatı ise 9 bin 489 dolar (37 bin 200 lira) olarak belirlendi. 

Elmas şeklinde tasarlanan çikolata, yenilebilirq altınlarla kaplı. Görselliği ile dikkat çeken çikolata için Madagaskar'dan toplanan vanilya, safranlı dolgu, yenilebilir altın pullar, beyaz trüf kullanıldı. 

Dünyanın en pahalı çikolatası

Tasarımcı Daniel Gomes, elmas şeklinde ürettiği bu sanat eserinin Guinness Rekorlar Kitabı tarafından dünyanın en pahalı çikolatası olarak sertifikalandırıldığını söyledi.

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En PahalıçikolataPortekizGuiness Rekorlar Kitabı
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