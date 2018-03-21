Dünyanın en pahalı çikolatası görücüye çıktı

DÜNYANIN en pahalı çikolatası, Portekiz'in Lizbon kentinde düzenlenen bir çikolata fuarında görücüye çıktı. Tasarımcı Daniel Gomez tarafından hazırlanan çikolata 'Dünyanın en pahalı çikolatası' olarak Guiness Rekorlar Kitabı'na girdi. Çikolatanın fiyatı ise 9 bin 489 dolar (37 bin 200 lira) olarak belirlendi.

Elmas şeklinde tasarlanan çikolata, yenilebilirq altınlarla kaplı. Görselliği ile dikkat çeken çikolata için Madagaskar'dan toplanan vanilya, safranlı dolgu, yenilebilir altın pullar, beyaz trüf kullanıldı.

Dünyanın en pahalı çikolatası

Tasarımcı Daniel Gomes, elmas şeklinde ürettiği bu sanat eserinin Guinness Rekorlar Kitabı tarafından dünyanın en pahalı çikolatası olarak sertifikalandırıldığını söyledi.