Dünyanın en küçüğü! Soçi'de sergilendi

RUSYA'NIN Soçi kentinde dünyanın en ilginç sergilerinden biri açıldı. Türkiye’nin de dahil olduğu dünyadan 150 ülkede yapılan ve koleksiyoncular tarafından toplanan ayakkabılar Rusya’nın Soçi kentinde bulunan Olimpiyat Köyü Müzesi’nde sergileniyor. Toplamda 3 bin adet parçayı bulan ayakkabıların tümü el yapımı. En eski tarihlerden beri kullanılan ayakkabıların da sergilendiği müzede, en çok ilgi çeken ayakkabılar ise minyatür ayakkabılar oldu. Boyutları 3 milimetre olan ve çıplak gözle görülemeyen ayakkabıları sergi severler büyüteçleriyle inceledi. Bazı ziyaretçilerde teknolojiden faydalanıp telefonlarıyla görüntüyü yaklaştırma yöntemiyle ayakkabıları görme şansı edindi. Deri, ahşap, cam, porselen ve metal olmak üzere çok farklı maddelerden yapılan ayakkabılar sergide büyük ilgi çekti.