Dünyanın en fazla kar eden şirketi belli oldu! Apple'a fark attı

SUUDİ petrol şirketi Aramco 111,1 milyar dolar ile dünyanın en yüksek net karını elde eden şirket oldu.

APPLE İKİNCİ SIRADA

Financial Times'da yer alan habere göre Aramco'yu 2018'de 59,4 milyar dolar ile Apple izledi. 45,2 milyar dolar ile Ind&Comm Bank of China üçüncü, Samsung da 39,9 milyar dolar ile dördüncü sırada yer aldı.

RAKİPLERİNE GÖRE BORCU DAHA DÜŞÜK

Aramco bir süredir halka arz hazırlığı içinde. Şirket, rakiplerinden daha düşük borçluluk oranıyla da dikkat çekiyor.