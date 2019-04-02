SUUDİ petrol şirketi Aramco 111,1 milyar dolar ile dünyanın en yüksek net karını elde eden şirket oldu.
APPLE İKİNCİ SIRADA
Financial Times'da yer alan habere göre Aramco'yu 2018'de 59,4 milyar dolar ile Apple izledi. 45,2 milyar dolar ile Ind&Comm Bank of China üçüncü, Samsung da 39,9 milyar dolar ile dördüncü sırada yer aldı.
RAKİPLERİNE GÖRE BORCU DAHA DÜŞÜK
Aramco bir süredir halka arz hazırlığı içinde. Şirket, rakiplerinden daha düşük borçluluk oranıyla da dikkat çekiyor.
Dünyanın en fazla kar eden şirketi belli oldu! Apple'a fark attı
Dünyanın en çok kar eden şirketi 111,1 milyar dolar ile Suudi petrol şirketi Aramco oldu. Teknoloji devi Apple ise 59,4 milyar dolar kar ile ikinci sırada yer aldı
SUUDİ petrol şirketi Aramco 111,1 milyar dolar ile dünyanın en yüksek net karını elde eden şirket oldu.
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