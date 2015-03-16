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Dünyanın en çirkin kadınının içler acısı hali

Nadir görülen rahatsızlıklardan birine sahip olan kadının, 'Dünyanın en çirkin kadını' seçilmesinden sonra hikayesini anlatan belgesel yapıldı.

Dünyanın en çirkin kadınının içler acısı hali

Nadir görülen rahatsızlıklardan birine sahip olan kadının, 'Dünyanın en çirkin kadını' seçilmesinden sonra hikayesini anlatan belgesel yapıldı.

16 Mart 2015 Pazartesi 11:28
Dünyanın en çirkin kadınının içler acısı hali
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Doğduğundan beri kilo alma problemi yaşayan ve tabiri caizse 'bir deri, bir kemik' görünen 26 yaşındaki Amerikalı Velasquez, hayatı boyunca 29 kilonun üzerine hiç çıkamadı. Bir gözü de görmeyen ve bütün çocukluğunu bu rahatsızlıklarına çare arayarak geçiren genç kadın, ergenliğinde ise okuldaki arkadaşlarının kinayeli lafları ve aşağılamalarına maruz kaldı.
DÜNYANIN EN ÇİRKİN KADINI SEÇİLDİ
Ailesinin telkinleriyle bu durumu kafasına takmamaya çalışan Lizzie Velasquez, bir gün internette 'Dünyanın en çirkin kadını' seçildiğini gördüğünde ise başından aşağı kaynar sular döküldü. Milyonlarca kişinin izlediği videoda genç kadının fotoğrafları dönüyor ve binlerce kişi de nefret dolu yorumlar yapıyordu. Öyle ki biri "Senin yakılman lazım" derken, bir diğer yorumda "Kafana bir silah daya ve kendini öldür" diyordu. Birçok kez intiharı düşündüğünü söyleyen Velasquez, bu yorumlar karşısında daha da güçlendi ve yaşamı için 'ayağa kalktı.' Artık zamanını doktor kapılarında harcamaktan usandığını söyleyen genç kadın, tedavi arayışlarına son verdi. Ailesi ise üzülerek da olsa bu zor kararı kabul edip, kızlarına tam destek verdi.
BELGESELİN İLK GÖSTERİMİ YAPILIYOR
Şu sıralar bir kitap yazan ve Amerika'nın ilk dalga geçme ve aşağılamalara karşı yasası için lobi faaliyetleri yürüten Lizzie Velasquez'in 'Cesur Yürek: Lizzie Velasquez' adlı belgeseli, Teksas'ta düzenlenen interaktif etkinlik, film ve müzik festivalleriyle konferansların yapıldığı South by Southwest'te (SXSW) gösteriliyor.
 
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Son Güncelleme: 16.03.2015 10:29
Anahtar Kelimeler:
Dünyaçirkin KadınNadirRahatsızlıkHİKAYE
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