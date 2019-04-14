Dünyanın en büyük uçağının ilk uçuşu ile ilgili detaylar açıklandı

Stratolaunch Systems şirketi, uzay araştırmalarında görev almak üzere geliştirilen çift gövdeli ve 6 motorlu uçağın gerçekleştirdiği ilk uçuşla ilgili ayrıntıları paylaştı.

Dünyanın en büyük uçağının ilk uçuşu ile ilgili detaylar açıklandı
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UZAYA yük taşımak üzere bir sistem geliştirmek amacıyla kurulan Amerikan havacılık ve uzay şirketi Stratolaunch Systems'ın basın dairesinden yapılan açıklamada, uzay araştırmalarında görev almak üzere geliştirilen, çift gövdesi ve 6 adet Boeing 747 motoru bulunan uçağın ilk uçuşu sırasında304 kilometre/saat hızına ulaştığı ve 5 kilometrelik irtifaya yükseldiği kaydedildi. Uçuşun 2.5 saat sürdüğü ifade edilen açıklamada, pilotların havada uçağın performansını, kontrol edilebilirliğini değerlendirdikleri, ayrıca çeşitli kontrol sistemlerini test ettikleri vurgulandı. Uzay araştırmalarında kullanılmak üzere tasarlanan uçak, roketleri yaklaşık 10 kilometre yüksekliğe taşıyıp oradan uzaya fırlatarak, uyduların yörüngeye daha uygun ve verimli bir şekilde taşınmasını sağlayacak. Uçağın ilk uyduyu önümüzdeki yıl fırlatması planlanıyor.

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