Dünyanın düz olduğunu ispatlamak için kendini uzaya fırlattı! Yaralandı...

'UZAY bilimini' kendi kendine öğrendiğini iddia eden adam California eyaletinde, Amboy bölgesi yakınlarda kendisini havaya fırlatarak Mojave çölüne düştü. Yaralanan 61 yaşındaki Hughes, roketiyle 575 metre kadar yüksekliğe çıkmayı başardı.
2014'te de benzer bir deneme yapan Hughes, bu uçuşun ardından, kendisini uzaya çıkaracak yeni bir roket yapmayı planlıyor.
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