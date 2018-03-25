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Dünyanın düz olduğunu ispatlamak için kendini uzaya fırlattı! Yaralandı...

ABD'li 'Mad' Mike Hughes dünyanın düz olduğunu ispat etmek için kendisini uzaya fırlattı.

Dünyanın düz olduğunu ispatlamak için kendini uzaya fırlattı! Yaralandı...

ABD'li 'Mad' Mike Hughes dünyanın düz olduğunu ispat etmek için kendisini uzaya fırlattı.

25 Mart 2018 Pazar 14:43
Dünyanın düz olduğunu ispatlamak için kendini uzaya fırlattı! Yaralandı...
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'UZAY bilimini' kendi kendine öğrendiğini iddia eden adam California eyaletinde, Amboy bölgesi yakınlarda kendisini havaya fırlatarak Mojave çölüne düştü. Yaralanan 61 yaşındaki Hughes, roketiyle 575 metre kadar yüksekliğe çıkmayı başardı.

2014'te de benzer bir deneme yapan Hughes, bu uçuşun ardından, kendisini uzaya çıkaracak yeni bir roket yapmayı planlıyor.
 

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Son Güncelleme: 25.03.2018 14:53
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