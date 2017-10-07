Dünyaca ünlü yıldız parkta çalışırken görüntülendi

SEZON başında Manchester United'dan Everton'a transfer olan Wayne Rooney, geçtiğimiz haftalarda arabasını alkollü kullanırken yakalanmıştı.
Hakkında kamu davası açılan ve suçunu itiraf eden Wayne Rooney, 2 yıl araç kullanmama ve 100 saatlik kamu hizmeti cezası almıştı.
DAHA ÖNCE TEVEZ'İN ÇALIŞTIĞI PARKTA ÇALIŞIYOR
Rooney, 100 saatlik kamu hizmeti çerçevesinde çalışırken görüntülendi.
Şimdiden 2 günü, 12 saatlik çalışma süresini geride bırakan Wayne Rooney, 4 yıl önce benzer bir ceza nedeniyle Carlos Tevez'in de çalıştığı parkta görev yapıyor.
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