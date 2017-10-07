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Dünyaca ünlü yıldız parkta çalışırken görüntülendi

Alkollü araç kullandığı için 100 saatlik kamu hizmeti cezası alan Wayne Rooney, parkta çalışırken kameralara yakalandı

Dünyaca ünlü yıldız parkta çalışırken görüntülendi

Alkollü araç kullandığı için 100 saatlik kamu hizmeti cezası alan Wayne Rooney, parkta çalışırken kameralara yakalandı

07 Ekim 2017 Cumartesi 14:56
Dünyaca ünlü yıldız parkta çalışırken görüntülendi
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SEZON başında  Manchester United'dan  Everton'a transfer olan  Wayne Rooney, geçtiğimiz haftalarda arabasını alkollü kullanırken yakalanmıştı.

Hakkında kamu davası açılan ve suçunu itiraf eden  Wayne Rooney, 2 yıl araç kullanmama ve 100 saatlik kamu hizmeti cezası almıştı.
DAHA ÖNCE TEVEZ'İN ÇALIŞTIĞI PARKTA ÇALIŞIYOR

Rooney, 100 saatlik kamu hizmeti çerçevesinde çalışırken görüntülendi.

Şimdiden 2 günü, 12 saatlik çalışma süresini geride bırakan  Wayne Rooney, 4 yıl önce benzer bir ceza nedeniyle  Carlos Tevez'in de çalıştığı parkta görev yapıyor.

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Kırmızı ŞeytanlarManchester UnitedCarlos TevezWayne RooneyEverton F.C
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