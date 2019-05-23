Dünyaca ünlü efsane futbolcu Diego Maradona, tutuklandı!

DİEGO Maradona'nın geçtiğimiz Aralık ayında ayrıldığı 6 yıllık kız arkadaşı Rocio Oliva, efsane futbolcu için maddi tazminat davası açmıştı. Diego Maradona, menajeri olduğu kulüp Dorados de Sinaloa için Meksika'dan ülkesi Arjantin'e dönerken havaalanında yetkililer tarafından tutuklandı. Maradona'nın tutuklanma sebebi ise eski partnerine olan 5 milyon Euro'luk bir borcu olması ifade edildi. Tarafların 13 Haziran'da mahkemeye çıkacağı belirtildi.

HAYATI FİLM OLMUŞTU

Arjantinli efsane Diego Armando Maradona'nın hikayesi beyaz perdede hayat buldu. Yıldız futbolcunun hayatını konu alan film ilk olarak Cannes Film Festivali'nde gösterildi. Belgeselin yönetmenlik koltuğunda ise Oscar ödüllü Asif Kapadia var. Kapadia, Maradona'ya filmi prömiyerden önce izletmek istediğini ancak efsane futbolcunun yoğunluğundan buna zaman ayıramadığını söyledi. "Belgeseli ona izletmek için çok çaba harcadık. Fakat gerçekten yoğun bir insan. Onu her aradığımda dünyanın farklı bir bölgesinde bulunuyor. Prömiyere gelmesini umuyorduk ancak omzundan bir operasyon geçirdiği için burada olamadı." Belgeselde, Maradona'nın kariyerinden unutulmaz anlar, yakınları ve ailesinin röportajları yer alıyor.