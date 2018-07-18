Dünya turuna çıkan 2 turistin üzerine Türkiye’de yıldırım düştü

BİSİKLETLE dünya turuna çıkan ikisi de erkek Alman uyruklu Födisch Maxımılıan ile Fransız uyruklu Arnaud Guillaume Bruyas, bugün Bulgaristan'dan Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Yoğun yağmurun etkili olduğu bölgede, Edirne yönüne giden turistlerin üzerine saat 16.30 sıralarında Kırklareli-Edirne karayolunun Kocahıdır Köyü kavşağına 500 metre mesafede yıldırım düştü. Olayda ağır yaralanan Alman turist Födisch Maxımılıan, çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Edirne'nin Havsa İlçesi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Maxımılıan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.Yıldırım düşmesinden yara almadan kurtulan ve olay nedeniyle uzun süre yaşadığı şoktan kurtulamayan Arnaud Guillaume Bruyas ise ifadesine başvurulmak üzere Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Hayatını kaybeden Födisch Maxımılıan'ın cenazesi ise Havsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.