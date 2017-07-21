Dünya ‘plastik gezegen’ oluyor

ABD’deki California ve Georgia Üniversitesi’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği bir araştırma, insanoğlunun 1950 yılından bu yana toplam 9.1 milyar ton plastik ürettiğini ortaya koydu. Söz konusu rakam, 60 milyon mavi balina (yaşayan en büyük hayvan) ya da 1.2 milyar Afrika filinin ağırlığıyla eş değer. Toplam plastik miktarının yarısı son 13 yıl içerisinde üretilirken, atılan plastiğin sadece yüzde 9’u geri dönüşüme sokuldu. Yüzde 12’si yakılırken, yüzde 79’u ise katı çöp depolama alanlarına gönderildi. Araştırmacılar, 2050 yılında plastik çöpünün 12 milyar tona ulaşacağını ifade ediyor.
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