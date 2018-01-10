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Dünya için çok kötü haber!

Güney Kutbu'na yağan yağmur dünyada sellere neden olabilir

Dünya için çok kötü haber!

Güney Kutbu'na yağan yağmur dünyada sellere neden olabilir

10 Ocak 2018 Çarşamba 17:43
Dünya için çok kötü haber!
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KÜRESEL ısınmanın doğuracağı sonuçlar hakkında endişeler devam ederken Güney Kutbu’nda yağmur yağması, bilim insanları ve çevreci aktivistleri endişelendiriyor. 
Güney Kutbu uzmanı David Bromwich, bölgede yağmur yağmasını gelecekte küresel ısınma sebebiyle yaşanacakların küçük bir örneği olduğunu söyledi. Şu an göreceli olarak yavaş bir tempoda eriyen buzulların, erimeyle ısındığını ve ısınan suların daha fazla buzulun erimesine yol açacağını söylerken bu domino etkisinin katı halde olan buzulların dengesini bozduğunu ve giderek daha fazla buzulun eriyerek okyanusa karıştığını duyurdu.
Çevreci aktivist David Suzuki, insanlığın dünyaya verdiği zararı engellemek ve konu hakkında bir bilinç yaratmaya çalıştıkları ancak çabaların istenen etkiyi yaratmadığını söyledi. Güney Kutbu’nda yağan yağmur sebebiyle hızlanan erimelerin yaklaşık bir metre civarı buzul kaybına ve dünya çapında sellere yol açacağı öngörülüyor. 

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Anahtar Kelimeler:
Güney KutbuSelDavid Bromwich
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