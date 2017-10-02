"Dünya düz" diyen rapçiye, astronotlardan cevap geldi

"DÜNYA düz" diyen rapçiye, astronotlardan cevap gecikmedi.

DÜNYANIN BÜKÜMÜNÜ BULMAYA ÇALIŞIYOR

Amacı dünyanın "kıvrıldığı yer"i bulmak olan rapçi, esasen bu kıvrıma inanmıyor ve eğer varsa bulmak için yola çıkacağını söylüyordu. Bulamazsa zaten kendi teörisini bir nevi kanıtlamış olacaktı.

"BOB'A KENDİSİNİ HAKSIZ ÇIKARMASI İÇİN PARA YATIRACAĞIM"

Bunun üzerine NASA astronotu Terry Virts bu konuyla ilgili rapçiye tweet attı. Tweetinde "Bob'a para yatırabilirim çünkü dünya yuvarlak. Ben onun etrafında uçtum" yazdı.

"DÜNYANIN ÇEVRESİNDE DOLAŞTIM, DÜZ DEĞİL"

Apollo 11 ile aya çıkan ve ayda yürüyen astronot Buzz Aldrin de benzer bir tweet atarak rapçiye cevap verdi. "Ben de Dünya'nın çevresinde dolaştım. Kıvrım bir gezegenin, yıldızın veya ayın etrafındaki göksel yoldur."

"BÜKÜM MÜ İSTİYORSUN? AL O ZAMAN"

Emekli astronot Scott Kelly de kayıtsız kalmadı ve "Bükümü görmek mi istiyorsun? İşte burada" diyerek video paylaştı.