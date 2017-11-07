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Dünya devinde skandal! 250 milyar dolar vergi kaçırdığı iddia edildi

Dünyanın birçok zengin ismi ile büyük şirketlerin vergi cennetlerindeki yatırımlarıyla ilgili iddiaları içeren "Paradise Papers", Apple'ın vergi kaçırdığı iddialarını gündeme taşıdı

Dünya devinde skandal! 250 milyar dolar vergi kaçırdığı iddia edildi

Dünyanın birçok zengin ismi ile büyük şirketlerin vergi cennetlerindeki yatırımlarıyla ilgili iddiaları içeren "Paradise Papers", Apple'ın vergi kaçırdığı iddialarını gündeme taşıdı

07 Kasım 2017 Salı 15:28
Dünya devinde skandal! 250 milyar dolar vergi kaçırdığı iddia edildi
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ULUSLARARASI Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) tarafından yayınlanan "Paradise Papers" (Cennet Belgeleri), dünyanın en kârlı şirketlerinden  Apple'ın gelirlerini offshore adalara taşıyarak vergi kaçırdığı iddialarını gündeme taşıdı.

252 MİLYAR DOLARI TAŞIDIĞI İDDİA EDİLDİ

BBC'nin haberine göre, teknoloji devi  Apple'ın  Avrupa'nın vergi cenneti olarak görülen İrlanda'da 2013'te vergi yaptırımlarının sıkılaşmasının ardından, 252 milyar dolara yakın parayı  Normandiya sahiline yakın ve  Birleşik Krallık'a bağlı Manş Adası'na taşıdığı iddia ediliyor.

2014 yılına dek, gelirinin yüzde 55'ini oluşturan  Amerika dışındaki kârını İrlanda'ya aktaran  Apple'ın, bu sayede İrlanda'daki kurum vergisinden ve  ABD'deki vergi faizlerine tabi olmadığı,  ABD ve İrlanda'da artan baskılar sonucu ise offshore ada arayışına girdiği öne sürülüyor.

APPLE'DAN AÇIKLAMA

İddianın ardından açıklama yapan  Apple ise, offshore adalara para akışı gerçekleştirdiği iddiasının doğru olmadığını, şirketin son üç yılda ödediği 35 milyar dolarlık vergiyle dünyada en çok vergi ödeyen şirket olduğunu belirtti. Açıklamada,  Apple'ın bulunduğu ülkelerin yasalarını tümüye uyguladığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Dünya DeviAppleVergi Kaçağı
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