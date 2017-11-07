Dünya devinde skandal! 250 milyar dolar vergi kaçırdığı iddia edildi

ULUSLARARASI Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) tarafından yayınlanan "Paradise Papers" (Cennet Belgeleri), dünyanın en kârlı şirketlerinden Apple'ın gelirlerini offshore adalara taşıyarak vergi kaçırdığı iddialarını gündeme taşıdı.

252 MİLYAR DOLARI TAŞIDIĞI İDDİA EDİLDİ

BBC'nin haberine göre, teknoloji devi Apple'ın Avrupa'nın vergi cenneti olarak görülen İrlanda'da 2013'te vergi yaptırımlarının sıkılaşmasının ardından, 252 milyar dolara yakın parayı Normandiya sahiline yakın ve Birleşik Krallık'a bağlı Manş Adası'na taşıdığı iddia ediliyor.

2014 yılına dek, gelirinin yüzde 55'ini oluşturan Amerika dışındaki kârını İrlanda'ya aktaran Apple'ın, bu sayede İrlanda'daki kurum vergisinden ve ABD'deki vergi faizlerine tabi olmadığı, ABD ve İrlanda'da artan baskılar sonucu ise offshore ada arayışına girdiği öne sürülüyor.

APPLE'DAN AÇIKLAMA

İddianın ardından açıklama yapan Apple ise, offshore adalara para akışı gerçekleştirdiği iddiasının doğru olmadığını, şirketin son üç yılda ödediği 35 milyar dolarlık vergiyle dünyada en çok vergi ödeyen şirket olduğunu belirtti. Açıklamada, Apple'ın bulunduğu ülkelerin yasalarını tümüye uyguladığı kaydedildi.