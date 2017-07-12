Dünya devi 38 milyar tazminata mahkum oldu

DÜNYANIN ilk sade paket yasasını çıkaran Avustralya'ya dava açan tütün devi Philip Morris, davayı kaybetti. Aleyhine sonuçlanan davanın üzerine tazminat ödemeye tabi tutulan Philip Morris'in ödeyeceği meblağ ciddi rakamlara çıkabilir.

DAVAYI 2015 YILINDA KAYBETMİŞTİ

Philip Morris, paketleme yasasının bozulması için açtığı davayı 2015 yılında kaybetmişti.

BBC'de yer alan habere göre, Uluslararası Daimi Hakemlik Mahkemesi (PCA), sigaralarda bulunan sağlık uyarıları içeren grafiklerin yer aldığı sade paketlerin satılması zorunluluğunu 2012 yılında getiren Avustralya devletine açtığı davayı kaybeden tütün devinin tazminat ödemesine karar kıldı.

38 MİLYON DOLAR ÖDEYECEK

Sydney Morning Herald gazetesi tütün devi Philip Morris'in 38 milyon dolara kadar çıkabilecek bir tazminat tutarı olacağını iddia ediyor.

Ödenecek tazminat ile birlikte Avustralya devletinin dava süresinde yaptığı yasal masraflar da karşılanmış olacak.