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Dünya devi 38 milyar tazminata mahkum oldu

Tütün devi Philip Morris, Avustralya'ya açtığı paket davasını kaybetmesi nedeniyle 38 milyon Dolar'a kadar tazminat ödeyecek

Dünya devi 38 milyar tazminata mahkum oldu

Tütün devi Philip Morris, Avustralya'ya açtığı paket davasını kaybetmesi nedeniyle 38 milyon Dolar'a kadar tazminat ödeyecek

12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:46
Dünya devi 38 milyar tazminata mahkum oldu
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DÜNYANIN ilk sade paket yasasını çıkaran  Avustralya'ya dava açan tütün devi  Philip Morris, davayı kaybetti. Aleyhine sonuçlanan davanın üzerine tazminat ödemeye tabi tutulan  Philip Morris'in ödeyeceği meblağ ciddi rakamlara çıkabilir.

DAVAYI 2015 YILINDA KAYBETMİŞTİ

Philip Morris, paketleme yasasının bozulması için açtığı davayı 2015 yılında kaybetmişti.

BBC'de yer alan habere göre, Uluslararası Daimi Hakemlik Mahkemesi (PCA), sigaralarda bulunan sağlık uyarıları içeren grafiklerin yer aldığı sade paketlerin satılması zorunluluğunu 2012 yılında getiren  Avustralya devletine açtığı davayı kaybeden tütün devinin tazminat ödemesine karar kıldı.

38 MİLYON DOLAR ÖDEYECEK

Sydney Morning Herald gazetesi tütün devi  Philip Morris'in 38 milyon dolara kadar çıkabilecek bir tazminat tutarı olacağını iddia ediyor.

Ödenecek tazminat ile birlikte  Avustralya devletinin dava süresinde yaptığı yasal masraflar da karşılanmış olacak.

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Phılıp MorrisAvusturalyaAvustralyaAvusturyaBbc
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