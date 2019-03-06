Dünya bu olayı konuşuyor! Yaptığı iyilik ona 8 milyar TL kazandırdı

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde, sayısal lotodan 1,5 milyar dolar (8 milyar TL) kazanan talihlinin kupon almak için girdiği sıradaki yerini, iyilik olsun diye arkasındaki kişiye verince büyük ikramiyeyi kazandığı belirtildi. Sayısal loto yetkilileri, adının açıklanmasını istemeyen talihlinin nezaketinin, müthiş bir şekilde sonuçlandığını söyledi. Talihli, ikramiyeyi tek bir ödemede almak isterse, 877 milyon doların sahibi olacak.

ABD TARİHİNDE TEK BİR KİŞİNİN KAZANDIĞI EN BÜYÜK İKRAMİYE

1,5 milyar dolarlık ödül, ABD tarihinde tek bir kişinin kazandığı en büyük ikramiye. Biletin satılmasından beş ay sonra açıklama yapan Güney Carolina sayısal loto yetkilileri, "Talihli, o an kendisini o bayiye getiren verdiği bütün kararlara da hayret ediyor" diye konuştu.

TALİHLİ KUPONU MAKİNEYE OYNATTI

Yetkililere göre talihli, Mega Millions kuponu almak için girilen sırada, arkasındaki bir kişinin önüne geçmesine izin verdi. Yetkililer, kazanan numaraların makine tarafından rastgele oynandığını söyledi. Şanslı biletin satıldığı dükkanın sahibi de, alacağı 50 bin dolarla mağazasını yenileyeceğini belirtti. Güney Carolina, talihlilerin kimliklerini gizli tutmasına izin veren eyaletlerden biri. Diğerleri ise Delaware, Ohio, Kansas, Maryland, Georgia, Kuzey Dakota ve Teksas.