Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Kuş sürüsüne çarpınca...

​OLAY, Ludhiana kentinin güneydoğusundaki Ambala’da bulunan Hindistan Hava Kuvvetleri’ne (IAF) ait bir üste meydana geldi. Eğitim uçuşu için kalkış yapan ‘SUPECET Jaguar’ tipi savaş uçağı, kalkıştan hemen sonra kuş sürüsüne çarpınca bir motoru durdu. Eğitim uçuşu için havalanan pilot, ek yakıt deposu ve yüklenen 10 kiloluk bombaları piste bırakmak zorunda kaldı. Pistte meydana gelen patlama anı ise kameralara yansıdı.



Uçağın acil iniş yaptığı ve pilotun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



IAF tarafından yapılan açıklamada, “Pilotun eylemi, kapsamlı eğitimden kaynaklanan yüksek IAF profesyonel standartlarının göstergesidir. Pilotun bu profesyonelliği ve hızlı düşünmesi, bir savaş aracının kurtarılmasını sağlamış ve aynı zamanda bölgedeki birçok sivilin de zarar görmesini engellemiştir” dedi