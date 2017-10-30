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Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Kadın oyuncunun yüz ifadesine dikkat

Katıldığı bir talk show'da Amerikalı oyuncu Adam Sandler'ın elini iki kez yanında oturan İngiliz kadın oyuncunun dizine koyması büyük tartışma yarattı

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Kadın oyuncunun yüz ifadesine dikkat

Katıldığı bir talk show'da Amerikalı oyuncu Adam Sandler'ın elini iki kez yanında oturan İngiliz kadın oyuncunun dizine koyması büyük tartışma yarattı

30 Ekim 2017 Pazartesi 08:27
Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Kadın oyuncunun yüz ifadesine dikkat
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AMERİKALI oyuncu Adam Sandler'ın (51) katıldığı bir talk show'da elini iki kez yanında oturan İngiliz kadın oyuncu Claire Foy'un dizine koyması büyük tartışma yarattı.

SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA GELDİ

İngiliz BBC One kanalında yayınlanan The Graham Norton Show programında yaşanan olayın ardından Sandler'ın sözcüsü, aktörün sadece 'arkadaşca bir hareket' yaptığını söyledi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK SES GETİRDİ

Özellikle 33 yaşındaki yıldız Foy'un bu durumdan rahatsız olmuş gibi görünmesi sosyal medyada ses getirdi.

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