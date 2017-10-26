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Düğünde iPhone 8 dağıtıldı haberinin altından bambaşka bir şey çıktı!

Suudi Arabistan'da bir düğünde davetlilere iPhone 8 dağıtıldığı haberlerine damadın ailesinden cevap geldi: Görüntülerdeki kutularda iPhone 8 değil, Malaka isimli yerel bir tatlı vardı

Düğünde iPhone 8 dağıtıldı haberinin altından bambaşka bir şey çıktı!

Suudi Arabistan'da bir düğünde davetlilere iPhone 8 dağıtıldığı haberlerine damadın ailesinden cevap geldi: Görüntülerdeki kutularda iPhone 8 değil, Malaka isimli yerel bir tatlı vardı

26 Ekim 2017 Perşembe 10:44
Düğünde iPhone 8 dağıtıldı haberinin altından bambaşka bir şey çıktı!
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SUUDİ Arabistan'ın Cidde kentinde yapılan bir düğün töreninde davetlilere İphone 8 dağıtıldığı haberleri, sosyal medyanın gündemini tüm gün meşgul etti. Ancak işin aslı farklı çıktı.

"DÜĞÜN DEĞİL NİŞAN TÖRENİYDİ"

Düğünde İphone 8 dağıttığı iddia edilen aileden konuyla ilgili açıklama geldi. Aile adına konuşan Mohammad Al Haqqan, düğünde iPhone 8 dağıttıkları iddialarına, "her şeyden önce törenin düğün değil nişan töreni" olduğunu söylerek tepki gösterdi.

"KUTULARDA iPHONE 8 DEĞİL, YEREL BİR TATLI VARDI"

Al Haqqan, düğünde Malaka ismi verilen yerel bir tatlının davetlilere dağıtıldığını ve bu kutuların yeni çıkan Iphone 8 kutularına benzediğini söyledi.

"TATLI DAĞITILMAYAN BİR TÖREN OLAMAZDI"

Suudi haber sitesi Al Marsad'a konuşan Al Haqqan, misafirlere tatlı dağıtılmayan bir törenin düşünülemeyeceğini ve ailenin haklarında çıkan iddiaları kesin bir dille yalanladığını söyledi.

"ZATEN O KADAR iPHONE'U BİR GARSON TEK BAŞINA TAŞIYAMAZ"

Habere yorum yapan bazı kullanıcılar, garsonların bu çok telefonu bir seferde çok ağır oldukları için taşıyamayacaklarını söylerek Al Haqqan'a destek verirken bazı kullanıcılar da insanlara saygılı olunması ve haklarında yanlış iddialarda bulunulmaması gerektiğini söyleyerek destek oldular. 

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Suudi ArabistanKomik - İlginçDünya
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