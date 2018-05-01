Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 29°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
104283
ALTIN
172.412
DOLAR
4.0963
STERLİN
5.5977
EURO
4.9278
Elektrik hizmetleri artık e-Devlet'te
Elektrik hizmetleri artık e-Devlet'te
Instagram'a yakında gelecek olan 6 özellik
Instagram'a yakında gelecek olan 6...
WhatsApp'ın CEO'su istifa etti
WhatsApp'ın CEO'su istifa etti
Facebook, beklenen uygulamayı kullanıcılarına sundu
Facebook, beklenen uygulamayı kullanıcılarına sundu

Düğünde cinayet! Davetli, damadı kalbinden vurdu

Hintli damat, kendi düğününde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybederken olay düğün kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi

Düğünde cinayet! Davetli, damadı kalbinden vurdu

Hintli damat, kendi düğününde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybederken olay düğün kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi

01 Mayıs 2018 Salı 12:01
Düğünde cinayet! Davetli, damadı kalbinden vurdu
banner404

HİNDİSTAN'IN Uttar Paradeş eyaletinde gerçekleşen bir düğünde damat Sunnil Verma'nın saldırıya uğradığı görüntüler anbean kameraya kaydedildi. Videoda saldırıyı gerçekleştirdiği görülen turuncu giysili adam, polis tarafından her yerde aranıyor.

POLİS CİNAYET OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR

 Polis olayın silahlı saldırı olduğu ihtimali üzerinde dururken, olayın "kaza" ile gerçekleşmiş olma ihtimali de dile getiriliyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
HintCinayet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Camdan düşen temizlikçi kadını son anda saçlarından yakaladı
Camdan düşen temizlikçi kadını son anda saçlarından yakaladı
Cinsel organı kesilen adam hastaneye gitmeyi reddetti: Böyle yaşanmaz
Cinsel organı kesilen adam hastaneye gitmeyi reddetti: Böyle yaşanmaz
Filistin’e Hançer
Filistin’e Hançer

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim