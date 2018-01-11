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Düğün sabahı gelinin yüzünü gören damat mahkemeye koştu

Akıllara durgunluk veren olayın yaşandığı ülke Cezayir. Düğün gecesi keyfi yerinde olan damat, sabah eşini evde makyajsız görünce şoke oldu. Eve hırsız girdiğini zanneden damat, kadının karısı olduğunu anlayınca mahkemeye koştu

Düğün sabahı gelinin yüzünü gören damat mahkemeye koştu

Akıllara durgunluk veren olayın yaşandığı ülke Cezayir. Düğün gecesi keyfi yerinde olan damat, sabah eşini evde makyajsız görünce şoke oldu. Eve hırsız girdiğini zanneden damat, kadının karısı olduğunu anlayınca mahkemeye koştu

11 Ocak 2018 Perşembe 13:12
Düğün sabahı gelinin yüzünü gören damat mahkemeye koştu
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CEZAYİR'DE bir damat, evliliğinin sabahında eşini makyajsız haliyle ilk kez görünce ”yaşadığı şok” nedeniyle eşine 20 bin dolarlık dava açtı. Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, eşine 20 bin dolarlık(55 bin TL) tazminat davası açtığını söyleyen damat, bir sabah uyandığında yanındaki kişiyi tanıyamadığını ve karısının bu kadar farklı görünüyor olmasının onu şaşırttığını anlattı. Öyle ki bir süre eşini, evine giren hırsız sandı. Davacı damat, karısının kendisini dolandırdığını ve psikolojik açıdan mağdur olduğu için kadından 20 bin dolar tutarında tazminat talep ettiğini söyledi.

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DamatDÜĞÜN SABAHIşok Oldu
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