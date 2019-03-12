Düğün masrafları için satışa çıkardığı oyun konsolu sonu oldu!

Evlilik masraflarını bir nebze de olsa yardımı dokunsun diye eski oyun konsolunu satışa çıkaran 24 yaşındaki Mohammad Sharifi, 200 dolar karşılığında anlaştığı 20 yaşındaki D'Marcus White tarafından kurşunlanarak öldürüldü.

Düğün masrafları için satışa çıkardığı oyun konsolu sonu oldu!
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SARA Baluch, sevdiği adam ile dünya evine girmeyi planlıyordu. Genç kadın 24 yaşındaki nişanlısı Mohammad Sharifi ile geçtiğimiz cumartesi günü evlenecekti. Fakat gelinliğini giyen Sara Baluch nikah dairesi yerine mezarlığın yolunu tutmak zorunda kaldı. Genç kadının 24 yaşındaki nişanlısı Sharifi ne yazık ki bir otoparkta oyun konsolunu 200 dolar karşılığında satmak için anlaştığı 20 yaşındaki D'Marcus White tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Nişanlısının mezarı başında yas tutan gözü yaşlı kadını ailesi ve yakınları teselli etmeye çalıştı. Müslüman olan Sharifi'nin mezarı başında Kur'an-ı Kerim'den sureler okundu. "Çok mutluyduk. Onunla olmayı istiyorum. Neden beklemek zorundayım" diyen Sara "Çok üzgünüm. O vuruldu. Başaramadı" sözleriyle yürekleri parçaladı. Hastanede yaşamını yitiren Sharifi'nin ölü bedenini gören Sara "Çok üzgünüm, seni koruyamadım" diyerek nişanlısına son bir defa daha sarıldığını anlattı. Sharifi'nin ölümünden iki hafta sonra nişanlısının rüyalarına girdiğini anlatan Sara, "Benimle konuşmuyor. Sadece yakınıma geliyor ve elimi tutuyor. Yaptığı tek şey bu" dedi. 19 Şubat'ta vurularak yaşamını yitiren Sharifi, 22 yaşındaki nişanlısının 27 Şubat'taki doğum günü için de hediyeler almış ve çiftin Hawaii tatilinde sürpriz yapmayı planlamıştı. Sara acısını şu sözlerle kelimelere döktü:"Aşkımız başka bir dünyada var olmalıydı. Bu gerçekleşmiş olamaz. Her şey çok güzeldi." 

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