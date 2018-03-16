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Dövdürdükten sonra ayağını öptürdü!

Suudi Arabistan Kralı Selman'ın kızı ve son günlerde gücünü pekiştiren Veliaht Prens Muhammed'in kız kardeşi Prenses Hassa bint Salman'ın Paris'teki dairesinde çalışan bir işçiyi korumalarına dövdürdüğü ve ardından ayağını öptürdüğü iddia edildi

Dövdürdükten sonra ayağını öptürdü!

Suudi Arabistan Kralı Selman'ın kızı ve son günlerde gücünü pekiştiren Veliaht Prens Muhammed'in kız kardeşi Prenses Hassa bint Salman'ın Paris'teki dairesinde çalışan bir işçiyi korumalarına dövdürdüğü ve ardından ayağını öptürdüğü iddia edildi

16 Mart 2018 Cuma 12:19
Dövdürdükten sonra ayağını öptürdü!
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SUUDİ Arabistan Kralı Selman'ın kızı ve son günlerde gücünü pekiştiren Veliaht Prens Muhammed'in kız kardeşi Prenses Hassa bint Salman'ın Paris'teki dairesinde çalışan bir işçiyi korumalarına dövdürdüğü ve ardından ayağını öptürdüğü iddia edildi.
Paris'teki süper lüks daireyi yenileştirme çalışması yapan bir işçi, odanın bir fotoğrafını çekti. Bunun üzerine prenses, korumalarına işçiyi dövmelerini emretti.
 
İşçiyi döven korumalar daha sonra da adamın ellerini bağladı. Bununla yetinmeyen Suudi korumalar, işçiyi yere çökerterek prensesin ayaklarını zorla öptürdü.
 
Birkaç saat boyunca adamı dairede tutan korumalar daha sonra işçiyi serbest bıraktı ama iş malzemelerini geri vermedi. 
 
2016'da yaşanan olayla ilgili daha önce korumalardan birine yönelik suçlama getirilmişti. AFP'nin haberine göre bu kez Prenses Hassa hakkında da tutuklama emri çıkartıldı.

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Son Güncelleme: 16.03.2018 17:40
Anahtar Kelimeler:
Veliaht PrensSuudi Arabistan
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