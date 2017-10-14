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Donanmayı karıştıran seks skandalı!

İngiliz donanmasına ait denizaltı HMS Vigilant'ta görevli kadın asteğmenin, geminin kaptanıyla denizaltında cinsel birliktelik yaşadıkları ortaya çıktı. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı

Donanmayı karıştıran seks skandalı!

İngiliz donanmasına ait denizaltı HMS Vigilant'ta görevli kadın asteğmenin, geminin kaptanıyla denizaltında cinsel birliktelik yaşadıkları ortaya çıktı. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı

14 Ekim 2017 Cumartesi 14:48
Donanmayı karıştıran seks skandalı!
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İNGİLİZ donanması bir seks skandalı dolayısıyla zor günler geçiriyor. Nükleer silaha sahip HMS Vigilant isimli denizaltıda 2 farklı seks skandalının ortaya çıkması sonrasında soruşturma başlatıldı. 
İngiltere’nin çok satan gazetelerinden Daily Mail’de yer alan habere göre geminin kaptanı Stuart Armstrong, 20’li yaşlardaki kadın asteğmen ile cinsel ilişki yaşadı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre asteğmenin isminin Rebecca Edwards olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ülkede askeri yasalara göre aynı gemide yer alan personelin cinsel ve aşk ilişkisi yaşaması kesinlikle yasak. 
Soruşturma kapsamında kaptan Armstrong’un görevinden uzaklaştırıldığı belirtilirken, olayın daha da büyük ölçekli olduğu belirtildi. İlk belirlemelere göre ikinci kaptan olarak görev yapan Michael Seal’ın da başka bir kadınla ilişki içerisinde olduğu belirtilirken, Seal’ın da görevden uzaklaştırıldığı kaydedildi.
Seks skandalı sonrasında İngitere’nin çok satan tabloidlerinden The Sun’a konuşan bir kaynak, “Edwards’ın uygunsuz bir ilişki içerisinde olduğunu tahmin ediyoruz. HMS Vigilant’ta çok ciddi bir sorun var ve yetkililer bunun kökenine inmek için çabalıyor. Şu an Armstrong’la birlikte Edwards’ın ve Seal’ın da görevden alındığını biliyoruz” açıklamalarını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
İngiliz DonanmasıHMS VigilantSeks Skandalı
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