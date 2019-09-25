Donald Trump'ın başı dertte! 'Gizli ve özel' görüşme yayınlandı
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin belgelerini yayınladı. Belgelere göre, Trump, Zelenskiy'den Joe Biden'ın Ukrayna'daki faaliyetlerine soruşturma istedi
Transkriptlerde, Donald Trump'ın Zelenskiy'den gelecek yıl yapılacak olan başkanlık seçimi öncesi Joe Biden'ın faaliyetleriyle ilgili inceleme başlatmasını ve Adalet Bakanı William Barr ile işbirliği yapmasını talep ettiği bilgisi yer aldı. Trump'ın Biden'ın araştırması istediği faaliyetin, Biden'ın oğlu Hunter Biden''ın yönetim kurulunda bulunduğu gaz şirketine yönelik herhangi bir soruşturmayı baskı yapmak suretiyle kapattırıp kapattırmadığı konusu olduğu belirtildi.
2016 yılında Joe Biden, Ukrayna ziyareti sırasında Ukrayna BaşsavcısıViktor Şokin'in görevden alınmasını sağlamıştı. Geçtiğimiz Mayıs ayındaysa Şokin'in, Hunter Biden'ın çalıştığı Burisma Holding hakkında soruşturma yürüttü iddia edilmişti. Bu iddia, şu anki Ukrayna Başsavcısı Vitaliy Kasko tarafından yalanlanmıştı.
"TRUMP'LA GÖRÜŞMEMİZ ÖZEL VE GİZLİ"
ABD’li CNN televizyon kanalı, New York’ta bulunan Ukraynalı liderin konuyla ilgili yöneltilen soru karşısında, Trump ile telefon görüşmesinin 'özel ve gizli' olduğunu söylediğini aktardı.
CNN’nin haberinde, Zelenskiy’nin, ABD’nin eski Başkan Yardımcısı Joe Biden’e yönelik yolsuzluk soruşturması yürütülmesi karşılığında Trump’ın Ukrayna’ya askeri yardım sözü verdiği iddiasıyla ilgili soruyu yanıtsız bıraktığı belirtildi. Haberde, Ukraynalı liderin, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin dökümünün yayımlanmasını isteyip istemediğinin sorulması üzerine ise, ‘Göreceğiz’ yanıtını verdiği belirtildi.
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