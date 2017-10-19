Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 26°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107989
ALTIN
151.402
DOLAR
3.6626
STERLİN
4.8212
EURO
4.3324
Kıl dönmesine ameliyatsız çözüm!
Kıl dönmesine ameliyatsız çözüm!
Facebook'a 'ekran paylaşma' özelliği geldi!
Facebook'a 'ekran paylaşma' özelliği geldi!
“Mavi Balina” oyunu uyarısı
“Mavi Balina” oyunu uyarısı
banner468

Dolaşmaya çıkan Emenike, evine döndüğünde şoke oldu

Fenerbahçe'den Yunan ekibi Olympiakos'a transfer olan Emmanuel Emenike'nin evine hırsız girdi

Dolaşmaya çıkan Emenike, evine döndüğünde şoke oldu

Fenerbahçe'den Yunan ekibi Olympiakos'a transfer olan Emmanuel Emenike'nin evine hırsız girdi

19 Ekim 2017 Perşembe 15:48
Dolaşmaya çıkan Emenike, evine döndüğünde şoke oldu
banner404

OLYMPİAKOS Şampiyonlar Ligi'nde dün gece deplasmanda Barcelona'ya konuk oldu. Maçın kadrosunda yer almayan Emenike Katalonya'ya götürülmeyip Yunanistan'da bırakıldı. Akşam evinden dışarı çıkan oyuncu, geri döndüğünde büyük bir şok yaşadı.

BALKONDAN İÇERİ GİRDİLER

Hırsızların oyuncunun evden ayrılışını gözetledikleri, ardından balkon kapısından içeri girdikleri bildirildi. Hırsızlar, evde bulunan para ve mücevherleri alarak kayıplara karıştılar. Atina kent merkezinin 15 kilometre uzağındaki evde gerçekleşen olayla ilgili futbolcu polise giderek şikayette bulundu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
EMENİEKEYunanistan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PKK/PYD, ABD'li teröristlerini hapsetti!
PKK/PYD, ABD'li teröristlerini hapsetti!
Ünlü sunucu Anatoliy Sobçak, Rusya Devlet Başkanlığına adaylığını açıkladı
Ünlü sunucu Anatoliy Sobçak, Rusya Devlet Başkanlığına adaylığını açıkladı
ABD'yi karıştıran iddia: Melania dublör mü kullanıyor?
ABD'yi karıştıran iddia: Melania dublör mü kullanıyor?

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim