Dolaşmaya çıkan Emenike, evine döndüğünde şoke oldu

Hırsızların oyuncunun evden ayrılışını gözetledikleri, ardından balkon kapısından içeri girdikleri bildirildi. Hırsızlar, evde bulunan para ve mücevherleri alarak kayıplara karıştılar. Atina kent merkezinin 15 kilometre uzağındaki evde gerçekleşen olayla ilgili futbolcu polise giderek şikayette bulundu.

OLYMPİAKOS Şampiyonlar Ligi'nde dün gece deplasmanda Barcelona'ya konuk oldu. Maçın kadrosunda yer almayan Emenike Katalonya'ya götürülmeyip Yunanistan 'da bırakıldı. Akşam evinden dışarı çıkan oyuncu, geri döndüğünde büyük bir şok yaşadı.

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