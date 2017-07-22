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Doktorlar yaşama şansı vermiyordu: İşte sevginin gücü!

Trafik kazası geçiren ve 4 ay komada kalan Amerikalı deniz Piyadesi, eşinin desteğiyle günler sonra ilk defa ayağa kalktı. Demirlere tutunarak eşine sarılıp öpen adam, "İşte sevginin gücü" dedirtti

Doktorlar yaşama şansı vermiyordu: İşte sevginin gücü!

Trafik kazası geçiren ve 4 ay komada kalan Amerikalı deniz Piyadesi, eşinin desteğiyle günler sonra ilk defa ayağa kalktı. Demirlere tutunarak eşine sarılıp öpen adam, "İşte sevginin gücü" dedirtti

22 Temmuz 2017 Cumartesi 15:51
Doktorlar yaşama şansı vermiyordu: İşte sevginin gücü!
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36 yaşındaki Amerikalı deniz piyade subayı Jonathan Grant, geçirdiği trafik kazası sonrası beyninde oluşan hasar nedeni ile dört boyunca komada kaldı. Grant'ı hiçbir zaman yanlız bırakmayan eşi Laura Browing Grant, bu süre zarfında eşinin sağlığına kavuşması için hastanedeki doktor ve hemşirelere yardımcı her zaman yardımcı oldu.

DOKTORLAR YAŞAMA ŞANSI VERMİYORDU

Genç piyade Grant'a doktorlar bile pek bir yaşama şansı vermezken, eşi gösterdiği maddi ve manevi desteğin mükafatını, kocası tekerlekli sandalyeden kalkıp, kendisine sarılıp, koca bir öpücük verdiğinde aldı.
DEMİRLERE TUTUNARAK EŞİNE SARILIP, ÖPTÜ

Genç piyadenin demirlere tutunarak sarılıp, öptüğü eşi Laura, kazadan beri kocası ile hiç sarılmadıklarını söyledi. Kocasının ilk defa ayağa kalkmaya çalışarak kendisini öptüğünü söyleyen genç kadın, insanın bunun ne kadar mükemmel bir his olduğunu anlaması için bizzat yaşaması gerekiğini ifade etti.

GÜNBEGÜN KOCASININ FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞARAK SEVGİNİN GÜCÜNÜ HERKESE GÖSTERDİ

Laura ayrıca, kocasının tedavi süresi boyunca yanı başından hiç ayrılmadı ve o anlara ait fotoğrafları anbean sosyal medyadan paylaşarak sevginin gücünü herkese gösterdi.

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