Doktorlar bile dondu kaldı... Genç kadın kan terledi!

CANADA Tıp Birliği dergisinin aktardığına göre, İtalya'da 21 yaşındaki genç kadın yüzü ve avuçlarındaki kanama nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İsmi belirtilmeyen genç kadının kanayan bölgelerinde hiçbir yara ve kesik olmaması doktorları şaşırttı.
Genç kadın ise kanamanın uyku veya fiziksel bir aktivite sırasında gerçekleştiğini ifade etti.
Hasta, yoğun stres döneminde de bu gibi kanamalar yaşadığını ve kanamaların 1 ilâ 5 dakika sürdüğünü, bu durumu 3 yıldır yaşadığını da belirtti.
Doktorlarsa yaptıkları testler sonucunda genç kadına aşırı stres durumunda kılcal damarların çatlayıp ter bezlerini dolduran kanın terle birlikte dışarı atılması durumu olan hematohidrosis isimli sendromun teşhisini koydu. Bu durum 10 milyonda bir görüldüğü biliniyor.
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