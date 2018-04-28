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Doktor, ultrasonda "Kız" dediği bebek erkek doğunca penisini kesti

Hindistan'da, ultrason sonucu kız olacak dediği bebeğin dünyaya erkek olarak gelmesini hazmedemeyen bir doktor, zavallı bebeğin penisini kesti. Minik bebek hayatını kaybetti

Doktor, ultrasonda "Kız" dediği bebek erkek doğunca penisini kesti

Hindistan'da, ultrason sonucu kız olacak dediği bebeğin dünyaya erkek olarak gelmesini hazmedemeyen bir doktor, zavallı bebeğin penisini kesti. Minik bebek hayatını kaybetti

28 Nisan 2018 Cumartesi 17:42
Doktor, ultrasonda "Kız" dediği bebek erkek doğunca penisini kesti
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HİNDİSTAN'DA akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Doktor, cinsiyetini yanlış tahmin ettiği bebeğin penisini kesti.

Guriye Devi ve Anil Panda isimli çift doğacak çocuklarının cinsiyetini öğrenmek için doktor Anuj Kumar'a danıştı. Doktor, ultrason muayene sonrası çifte bebeklerinin cinsiyetinin kız olduğunu söyledi.

ZAVALLI BEBEK ÖLDÜ

Devi'nin doğum sancıları tutunca çift, doktorun muayenesine gitti. Doktor kadının hemen sezaryen olmasını söyledi. Serzaryen doğum yapan kadının bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Yapılan soruşturmada doktorun hamilelikte doğacak çocuğun kız olacağı tahminin doğru olduğunu ispatlamak için doğan erkek çocuğunu ameliyathaneye götürüp cinsel organını kestiği, bebek aşırı kan kaybından hayatını kaybetti. Doktor, annenin odasına gelip bir kız çocuğunu doğduğu ama deformasyonlardan dolayı hayatını kaybettiğini söyledi.

EVRAKLARI EKSİKMİŞ

 Polis olayı soruşturmaya devam ederken, Sağlık müfettişi Dr D. N. Thakur, doktordan özel muayene işletme belgelerini istediklerini ama çoğu evrağın eksik olduğunu söyledi. Doktor ceza alırsa doktorluk diploması elinden alınacak ve tutuklanacak.

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Anahtar Kelimeler:
HindistanUltrasonPENİS
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