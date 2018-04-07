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Doğu Guta'da kimyasal silah saldırısı

Beşşar Esed rejiminin abluka altındaki Doğu Guta bölgesinde muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesine düzenlediği zehirli gaz içerikli kimyasal silah saldırısında bir sivil hayatını kaybetti, binden fazla kişi gazdan etkilendi.

Doğu Guta'da kimyasal silah saldırısı

Beşşar Esed rejiminin abluka altındaki Doğu Guta bölgesinde muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesine düzenlediği zehirli gaz içerikli kimyasal silah saldırısında bir sivil hayatını kaybetti, binden fazla kişi gazdan etkilendi.

07 Nisan 2018 Cumartesi 23:43
Doğu Guta'da kimyasal silah saldırısı
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DOĞU Guta'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinin sosyal  medya hesaplarında paylaştığı bilgiye göre, Esed rejimi ve destekçileri, Doğu  Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesine zehirli gaz  içerikli kimyasal silah saldırısı düzenlendi.

Doğu Guta'nın da yer aldığı Şam kırsalı bölgesindeki Sivil Savunma  ekiplerinin sözcüsü Sirac Mahmut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejim  güçlerinin zehirli gaz içerikli kimyasal silah saldırısı sonucu bir sivilin  gazdan etkilenerek yaşamını yitirdiğini belirtti. Mahmut, gazdan etkilenen binden  fazla sivilin de Duma ilçe hastanesine kaldırıldığını söyledi.

Duma'ya dün yeniden yoğun saldırı başlatan rejim güçleri, 19 Mart'ta  da buraya klor içerikli kimyasal saldırı düzenlemişti.

Öte yandan Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), 4 Nisan tarihinde  yayımladığı raporda, Beşşar Esed rejiminin Suriye'de iç savaşın başlamasından  buna yana 214, (4 Nisan 2017) Han Şeyhun katliamından sonra da 11 kez kimyasal  silah saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Tahliyeler durdu, saldırılar yeniden yoğunlaştı

Rusya'nın garantörlüğünde yürütülen görüşmeler sonucu varılan  anlaşmayla 22 Mart'ta Doğu Guta'dan zorunlu tahliyeler başlamıştı.

Doğu Guta'nın Arbin, Zemelka ve Ayn Terma yerleşimlerinden tahliyeler  yapılmış, Duma konusunda ise anlaşma sağlanamamıştı.

Bölgede hakim askeri muhalif gruplardan Ceyşül İslam ve Rusya  arasındaki müzakereler sürerken, 2 Nisan'da Duma'dan da tahliyeler başlamış, 5  bin civarı sivil, Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelere  gönderilmişti.

Duma'ya saldırılar da büyük oranda durmuştu.

Yerel kaynaklardan alınan bilgide, hava saldırılarının yeniden  başlamasının nedeni olarak, Duma'nın da ateşkes ve tahliye süreci kapsamına  alınmasını isteyen Ceyşül İslam ile Rusya arasında anlaşmaya varılamaması  gösteriliyor.

Yaklaşık 7 kilometrekarelik Duma'da hali hazırda 100 bin kişi abluka  altında yaşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Doğu GutaBeşşar Esed RejimiDuma Ilçesi
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