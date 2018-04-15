DNA analiziyle 3.800 yıllık Japon kadının yüzü canlandırıldı

TOKYO'NUN Ueno semtinde yer alan Ulusal Doğa Müzesi’nden bilim insanlarını da barındıran proje ekibi, görülmeye değer bu rekonstrüksiyonu 12 Mart’ta sergiye çıkardı.

Analiz edilen DNA, günümüzden yaklaşık 3.800 yıl önce Jōmon döneminde yaşadığı düşünülen kadının azı dişinden alındı. Kadına ait iskelet kalıntıları, kafatası da dahil olmak üzere, Hokkaido’nun Rebunto Adası’ndaki Funadomari tarihi sit alanında gün yüzüne çıkarılmıştı.

DNA üzerinde gerçekleştirilen gen analizi, ekibe kadının ten ve göz rengi gibi belirleyici yüz özellikleri hakkında bilgiler verdi.

Bilim insanları kadının, günümüz Japonya halkına kıyasla daha esmer bir tene ve daha açık kahverengi gözlere sahip olduğunu açıkladı. Yine günümüz Japonlarından farklı olarak tenindeki çillerin ve ince, kıvırcık saç yapısının özellikle dikkat çekici olduğu ifade ediliyor.

Ekip ayrıca, kadının yaklaşık 140 cm boyunda olduğunu ve A kan grubu taşıdığını da doğruluyor.

Geleneksel yüz rekonstrüksiyonları kafatasının fiziksel özellikleri temel alınarak gerçekleştiriliyor. Araştırmacıların, 3.800 yıllık bu Japon kadınının ten ve göz rengini modern insanın niteliklerine dayanarak varsaydığı belirtiliyor.

Ekibin iddiasına göre, genetik bilgi daha doğru bir rekonstrüksiyon imkanı sunuyor.

Ulusal Doğa Müzesi Antropoloji Bölümü Başkanı Kenichi Shinoda “Daha önce yalnızca hayal gücüne dayanan rekonstrüksiyon işlemi şu an olduğu gibi somut bilgilerle desteklendiğinde ortaya doğruluk payı oldukça yüksek bir rekonstrüksiyon koymak da mümkün oluyor.” diyor.

Rekonstrükte model ve proje taslağı, 13 Mart’tan başlayarak 17 Haziran’a kadar sürecek “Vücut: Bilinmeyenin Sınırlarını Zorlamak” adlı sergide görücüye çıkacak.

Sergi, Japonya’nın en saygıdeğer gazetelerinden biri olan The Asahi Shimbun tarafından organize ediliyor.