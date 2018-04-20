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DJ Avicii hayatını kaybetti

Ünlü DJ Avicii, 28 yaşında hayatını kaybetti. Avicii'nin ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı

DJ Avicii hayatını kaybetti

Ünlü DJ Avicii, 28 yaşında hayatını kaybetti. Avicii'nin ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı

20 Nisan 2018 Cuma 21:25
DJ Avicii hayatını kaybetti
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DÜNYACA ünlü İsveçli DJ Avicii 28 yaşında hayatını kaybetti.
 
Ünlü DJ'in cesedi, Umman'ın başkenti Maskat'ta bulundu.
 
Ölüm nedeni henüz bilinmeyen Avicii'nin ailesi konuya illişkin yaptığı açıklamada, Avicii'nin ölümüyle yıkıldıklarını ve bu zor zamanda özel hayatına saygı duyulması gerektiğini ifade etti.


DJ AVICII KİMDİR?
 
Tim Bergling (8 Eylül 1989) veya bilinen adıyla Avicii İsveçli DJ, Remixer ve Prodüktör. Dünya'da House ve Dance müziğin en önemli ve yetenekli sanatçılarındandır. Müziğe küçük yaşlarda merak salmış,genç yaşta İsveç'te çeşitli kulüplerde DJ'lik yapmıştır. 2010 yılında çıkan single'ı Seek Bromance ile büyük çıkış yakalamış, bu parça Fransa, Belçika, Hollanda, Birleşik Krallık ve İsveç'te 1 yıl boyunca top 20'de kalmıştır. 'DJ Mag Top 100' 2013 yılı sıralamasında dünyanın en iyi 3. DJ'i olarak seçilmiştir. 2014 yılında ise 6. olmuştur.
 
2011 yılında çıkardığı bir diğer hit parçası Levels, Hindistan, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Avusturya, Almanya, İtalya, Yunanistan, İrlanda, Danimarka top 10'da kalmıştır. Macaristan, Norveç ve İsveç'te 1. sırada kalmıştır.
 
2014 yılının sonlarına doğru Stories albümünü ve albümün içinde olan The Days ve The Nights i yayınlamıştır.

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Anahtar Kelimeler:
MaskatUmmanDJ Avicii
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